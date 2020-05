Freien Theologischen Hochschule Gießen: Studium am Laptop statt im Hörsaal

Vorlesung mit zwei Monitoren: Auch Prof. Carsten Ziegert steht derzeit online mit den Studierenden in Kontakt. Foto: Harald Streitberger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen"Ich vermisse die Unterrichtsatmosphäre, die oft zu spannenden Diskussionen beiträgt. Das kommt online etwas zu kurz." Steffen Ryll ist Bachelor-Student im zweiten Semester an der Freien Theologischen Hochschule (FTH) in Gießen. Als im April das neue Studiensemester begann, hatte die Corona-Pandemie längst auch Mittelhessen erreicht. Für die 170 Studenten und 20 Dozenten war plötzlich nichts mehr so wie vorher. Vorlesungen in einem Saal mit Stuhlreihen sind seitdem nicht mehr möglich.

"Wir waren gerade dabei 'Microsoft 365' als Kombination aus Desktop-Software und Cloud-Dienst einzuführen", erzählt Carsten Ziegert, Professor für Altes Testament. Die Verwaltung habe diesen Prozess einfach vorgezogen. Das habe geholfen, die Vorlesungen schnell auf einen Online-Betrieb umzustellen. Ein Student, der sich im Bereich Informatik gut auskennt, hat dafür gesorgt, dass in wenigen Tagen alle 170 Studierenden an die Software angeschlossen waren.

Hauptsache, es geht weiter

Nun gehen oder fahren sie eben nicht mehr in den Schiffenberger Weg zu ihren Vorlesungen in die Hörsäle. Stattdessen sitzen sie vor dem heimischen Laptop und verfolgen die Ausführungen ihrer Dozenten. "Praktisch finde ich, dass ich die Vorlesungsaufnahme mehrfach nachhören kann, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Davon abgesehen lebt die FTH auch von der Gemeinschaft, die fehlt mir sehr. Aber ich bin dankbar, dass wir überhaupt mit dem Betrieb weitermachen können. Alle Dozenten und Mitarbeiter geben sich wirklich große Mühe", betont Steffen Ryll.

An den Vorlesungszeiten habe sich nichts geändert, erläutert Carsten Ziegert. "Ich sitze vor dem Laptop plus zwei großen Monitoren." Auch die Software wurde von der Hochschule für den Studienbetrieb erworben. "Als wir anfingen, waren in den Geschäften keine Webcams und Headsets mehr zu bekommen", erinnert sich der Dozent. Er selbst gibt wöchentlich zwölf Vorlesungen, unter anderem in Hebräisch sowie in Griechisch mit 55 Studenten an ihren Laptops. Dem Online-Betrieb kann er viel Positives abgewinnen. So kann er beispielsweise den Monitor teilen. Zum einen können die Studenten ihn sehen und auf der anderen Seite kann Ziegert eine Präsentation zeigen oder virtuelle Tafeln einblenden. Allerdings bedeutet dies für ihn einen größeren Vorbereitungsaufwand. Etwa 30 Minuten vor Beginn der Vorlesung sitzt er bereits vor dem Monitor, stellt seine Präsentationen zusammen oder checkt, ob alles reibungslos läuft. Eine Doppelstunde online wird mit jeweils zehn Minuten Pause dazwischen erteilt.

Der 50-Jährige ist sogenannter Quereinsteiger. Zunächst arbeitete er als Mathematiker und Informatiker. Erst später kam er zur Theologie. Nach dem Studium in Gießen und Promotionsstudien in Rostock hat er im Jahr 2014 promoviert. Er war außerdem sechs Jahre als Bibelübersetzer im Tschad in Afrika tätig.

Auslandssemester gefährdet

Am 6. April hat das Kollegium erstmals mit dem neuen Programm in einer Videokonferenz gearbeitet. Zwei Wochen blieben den Dozenten, um sich in die Online-Vorlesungen einzufuchsen. Eigentlich sollte das Semester am 14. April starten. Wegen der sich abzeichnenden Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie wurde der Auftakt hessenweit auf den 20. April verschoben.

Dozenten und Studenten sind zufrieden, dass unter den schwierigen Umständen das Studium weitergeführt wird. Allerdings steht für einen Teil von ihnen ab Oktober ein Auslandssemester an, das nicht wie geplant stattfinden kann. "Viele unserer Partnerhochschulen in den USA nehmen derzeit keine Bewerbungen an. Von daher empfehlen wir unseren Studierenden, aus dem 'Auslandssemester' ein 'Auswärtssemester' zu machen und sich an deutschen Hochschulen zu bewerben, oder an unseren europäischen Partnerhochschulen", schildert Rektor Stephan Holthaus die Situation. "Wenn alle Stricke reißen, werden wir aber auch ein 'Haussemester' hier an der FTH anbieten, auch wenn wir eine Auslandserfahrung für unsere Studierenden unbedingt favorisieren. Aber Corona bedingt Flexibilität in allen Bereichen der Hochschulen."