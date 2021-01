Freigabe für Sonntagsöffnung bei "Sport in der City" in Gießen erteilt

Wann kann im Gießener Seltersweg wieder normal eingekauft werden? Foto: Mosel

GIESSEN - Gerade erst ist der Lockdown bis Ende Januar verlängert worden. Doch die Debatte über weitere Verschärfungen läuft längst, einige Bundesländer preschen erneut vor. Zudem kursiert in Medien, dass die Bundeskanzlerin wegen der Corona-Pandemie und der aufgetretenen Mutationen bis Ostern mit "großen Härten" rechne. Da mag es vielleicht ein wenig verwundern, wenn der Magistrat schon jetzt darauf hinweist, dass anlässlich von "Sport in der City" am Sonntag, 25. April, von 12 bis 18 Uhr in bestimmten Bereichen des Stadtgebietes die Geschäfte öffnen dürfen. Auch im Anzeiger war am Mittwoch die entsprechende Amtliche Bekanntmachung zu lesen.

Der Grund ist einfach: Denn das überarbeitete Hessische Ladenöffnungsgesetz schreibt inzwischen vor, dass die "Freigabeentscheidung [...] spätestens drei Monate vor der beabsichtigten Verkaufsstellenöffnung" zu veröffentlichen ist. Damit sollte der Kritik begegnet werden, dass angesichts wiederholter Klagen "im allerletzten Moment" erhebliche Rechtsunsicherheiten bestehen und eine vernünftige Planbarkeit nicht gewährleistet werden könne. Tatsächlich ist angesichts langer Vorbereitungszeit für alle Beteiligten auch in Gießen regelmäßig mehr Verlässlichkeit angemahnt worden. Trotzdem wurde die gefundene Regelung zunächst als "total praxisfern" eingestuft, zumal kurzfristige Eilanträge nicht ausgeschlossen sind.

Frist muss gewahrt werden

Wenngleich aktuell noch nicht absehbar ist, wann was in welcher Größenordnung stattfinden kann, ist es eben erforderlich, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Es handele sich "sozusagen um einen notwendigen Vorratsbeschluss", bestätigt auf Anfrage Stadtsprecherin Claudia Boje. Würde damit abgewartet, bis die Infektionszahlen möglicherweise sinken, wäre die Frist wohl verpasst. Ohnehin gilt für die Verfügung für Ende April die "aufschiebende Bedingung", dass das Gesundheitsamt des Landkreises die infektionsschutzrechtliche Zulässigkeit attestiert. Unbestritten ist, dass der Einzelhandel unter den Einschränkungen ächzt. Ein großer Teil des so oft als "überlebenswichtig" bezeichneten Weihnachtsgeschäfts ist weggebrochen, die Lager sind voll mit bezahlter Ware, und noch fehlt eine echte Perspektive, wie es weitergeht. Einige Händler haben mittlerweile einen Abholservice eingerichtet, eine Alternative ist zudem die Onlineplattform heimatschatz-giessen.de

Auf die Frage, ob darüber hinaus temporär mehr sonntägliche Einkaufsbummel eine Option wären, hatte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz wiederum im Silvester-Interview mit dieser Zeitung eine klare Antwort: "Das ist letztlich Sache der Landesregierung, die Sonntagsöffnungen zu regulieren. Und sie hat sich schon vor Weihnachten dagegen positioniert. Wir wären nicht gut beraten, uns das auf die kommunale Fahne zu schreiben, weil wir am Ende vor Gericht immer unterliegen. In petto hätten wir für 2021 drei genehmigungsfähige verkaufsoffene Sonntage: zu 'Sport in der City', zum Stadtfest und zum Krämermarkt. Noch steht aber in den Sternen, ob so viele Menschen so schnell überhaupt zusammenkommen können." Dass über das Stadtfest als anlassgebendes Marktgeschehen noch nachgedacht wird, verneint allerdings Markus Pfeffer, Geschäftsführer des BID Seltersweg. Trotz hoher Frequenz blieb beim letzten Mal - wie im Vorfeld befürchtet - finanziell wenig hängen.

Bei "Sport in der City" präsentieren sich üblicherweise die heimischen Vereine und verschiedene sportliche Akteure mit zahlreichen Mitmachaktionen. Und die Erfahrungen zeigen, dass die Veranstaltung "einen beträchtlichen Besucherstrom erwarten lässt", wie es in der Bekanntmachung heißt. Das ist einerseits natürlich nötig, um ein dominierendes "Anlassereignis" zu generieren, das die Sonntagsöffnung rechtfertigt. "Deshalb können wir auch nicht groß davon abweichen, weil sich sonst der Charakter von 'Sport in der City' verändert", betont Markus Pfeffer. Andererseits ist unklar, inwieweit ein solches Konzept selbst bei einer dann hoffentlich abgeschwächten Infektionsdynamik umsetzbar ist. Bisher wurde zwar der Termin an die Sportvereine kommuniziert, so Boje, "weitere Planungen oder gar einen Aufruf zur Teilnahme gibt es aber noch nicht". Und Frank Hölscheidt, Geschäftsführer der Gießen Marketing GmbH, fügt hinzu, dass man wie beim Weihnachtsmarkt die prinzipielle Möglichkeit einer Durchführung so lange offen halten wolle, wie es geht. "Wir werden die Entwicklung sehr genau beobachten und dann reagieren. Die Gesundheit der Besucher genießt dabei selbstverständlich Priorität."