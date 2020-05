Freimaurer kehren mit Gästeabend am 5. Juni zurück

Jetzt teilen:

GIESSEN - (olz). Auch die Gießener Freimaurer haben ihre Treffen in der Corona-Krise zunächst eingestellt. Das ändert sich jetzt: Am Freitag, 5. Juni, um 20 Uhr lädt die Loge „Ludewig zur Treue“ zu einem offenen Gästeabend im Raum Budapest des Hotels Köhler ein. Er steht unter dem Thema „Was uns bewegt, was treibt uns an“ im Gespräch mit den „Omas gegen Rechts“. Aufgrund der Corona-Auflagen erfolge der Einlass nur nach Anmeldung. Interessenten können sich per Mail mit Vor- und Nachnamen unter der Adresse info@loge-giessen.de bis spätestens 3. Juni anmelden.

„Wir sind wieder da, waren nie wirklich weg“, sagt Stefan Krauskopf, Stuhlmeister und Vorsitzender der Freimaurerloge. Geistiger und brüderlicher Austausch habe wegen der Corona-Auflagen in den letzten Monaten nur privat oder im virtuellen Raum stattgefunden. Dabei habe sich alte Verbundenheit untereinander gezeigt, denn weit verstreute Brüder, beispielsweise aus Berlin und Baden-Württemberg hätten an Online-Gesprächen teilgenommen.