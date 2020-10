Freisprechung in Gießen: Kaum Corona-Folgen für Handwerk

Freisprechung der Junggesellen unter Corona-Bedingungen vor dem Haupteingang der Theodor-Litt-Schule. (Foto: Ewert)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Die Landesinnung Hessen Parkett- und Fußbodentechnik ist organisatorisch als eine von insgesamt 21 Handwerksinnungen bei der zentral im Bundesland gelegenen Kreishandwerkerschaft Gießen angebunden. Auch der berufsschulische Part im Rahmen der dualen Ausbildung in Betrieb und Schule ist bei der Theodor-Litt-Schule (TLS) an der Ringallee und damit ebenfalls in der Universitätsstadt angesiedelt. Folgerichtig findet die Freisprechungsfeier des beruflichen Nachwuchses nach erfolgreichem Abschluss der dreijährigen Ausbildungszeit gleichfalls in Gießen in den Räumen und in Coronazeiten auch auf dem Freigelände der TLS statt. Umständehalber nicht, wie ansonsten seit Jahren Usus, gemeinsam mit der Tischlerinnung Gießen, sondern gesondert und alleine.

Auf diese besonderen Umstände ging auch Innungsobermeister Michael Blum ein, um dabei der Corona-Krise aus der Sicht des Handwerks sogar noch etwas Gutes abgewinnen zu können. Während viele Wirtschaftszweige – Blum nannte die Reisebranche, Veranstaltungstechnik, Übernachtungs- und Hotelbranche, Künstler und viele andere mehr – große Probleme hätten, auf Hilfe angewiesen seien und obendrein für diese negative Entwicklung selbst gar nichts könnten, habe das Handwerk von diesen Corona-Folgen bisher, von Ausnahmen natürlich abgesehen, eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Die meisten Betriebe hatten die Auftragsbücher voll und konnten diese abarbeiten.

Viele Kunden sind laut Blum nicht in Urlaub gefahren und hätten stattdessen in ihr Haus oder ihre Wohnung investiert. Die Mehrwertsteuerreduzierung sei für das Handwerk – abgesehen von der damit verbundenen Bürokratie – verständlicherweise auch kein Nachteil gewesen. „Was allerdings im nächsten Jahr auf uns zukommt, weiß ich nicht“, gestand der Obermeister. Gemerkt habe er jedoch, dass handwerkliche Facharbeiter „überall gebraucht werden“, was explizit auch für das Gewerk der Parkett- und Bodenleger zutreffe. Zugleich seien „Helfer ohne Beruf“ immer weniger gefragt, was die Notwendigkeit einer fundierten und zertifizierten Ausbildung belege. Ausbildung ist also mit die wichtigste Grundlage für eine weitere gedeihliche Entwicklung und die Sicherung der Existenzen im Handwerk.

„Mit der Aufnahme in den Gesellenstand tretet ihr in die Gemeinschaft ehrbarer Handwerkerinnen und Handwerker ein“, appellierte Innungsobermeister Blum an den jungen Berufsnachwuchs, sich auch der großen und jahrhundertealten Traditionen im Handwerk bewusst zu sein und zu bleiben, zumal kein anderer Berufsstand den Begriff der Standesehre zu allen Zeiten so hochgehalten habe wie das im Handwerk der Fall sei. „Macht durch Eure eigene Arbeit dem Handwerk stets Ehre.“ Dann sprach Blum die Junggesellen des Parkett- und Bodenlegerhandwerks nach altem deutschen Handwerksbrauch „öffentlich und feierlich frei von den Verpflichtungen, die Ihr in Eurer Lehrzeit übernommen habt und erkläre, dass Ihr von heute an Handwerksgesellinnen und Handwerksgesellen seid“.

Als innungsbester Parkettleger wurde Davood Shamloo ausgezeichnet, der bei der Firma Schulz in Bruchköbel ausgebildet wurde. Bei den Bodenlegern war dies Jahnali Mohammadi aus Herborn, ausgebildet bei Raumdekor Gietzelt in Herborn. Aline Hauswald aus Butzbach war einzige weibliche Parkettlegerin, ausgebildet bei Stefan Hauswald in Herborn. Die weiteren erfolgreichen und in Gießen berufsschulisch ausgebildeten Junggesellen des Parkettlegerhandwerks sind Bastian Beier (Fulda), Moritz Fydrich (Habichtswald), Abdul Kassem Ali Hassan (Bensheim), Sebastian Hilß und Jonas Möller (Kalbach), Tim Lambrecht (Neuhof), Marc Reuter (Langenselbold), Bastian Sill (Nidderau), Noah Witzel (Eichenzell), Marsel Yilmaz (Baunatal), Patrick-Roy Baldauf (Büdingen), Luke Kromann (Wiesbaden) sowie Sergio De Palo und Silviu Eusebiu Hodea (Frankfurt). Bei den Bodenlegern: Pierre Leon Schwesig (Weiterstadt), David Völk (Weimar) und Tim Heyer (Sulzbach).