Freisprechungsfeier der Bäcker- und Fleischer-Innung Gießen

Erfolgreicher Prüfungsabschluss: die Junggesellinnen und Junggesellen des heimischen Bäckerhandwerks.

GiessenDie beiden Gießener Handwerks-Innungen der Bäcker und Fleischer haben - trotz Corona - traditionsgemäß ihre jungen Gesellinnen und Gesellen des Prüfungsjahrganges 2020 in einer gemeinsamen Feierstunde in der Aliceschule nach erfolgreichem Abschluss ihrer dreijährigen Lehrzeit freigesprochen. Die Gesellenbriefe überreichten der Obermeister der Fleischerinnung, Carlos Zach-Zach (Gießen), und der stellvertretende Obermeister der Bäckerinnung, Bernd Braun (Gießen). Beide wandten sich ebenso wie die Leiterin der Aliceschule, Martina Röder, und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, Sascha Prochazka, mit anerkennenden und aufmunternden Worten an die insgesamt im Vergleich mit vergangenen Jahren nur noch wenigen Junggesellinnen und Junggesellen. Denn bekanntlich haben es vor allem die Lebensmittel-Gewerke nicht leicht, Nachwuchs zu finden. Ein wenig besser sieht es bei den Fachverkäuferinnen beider Handwerke aus. Fachverkäuferinnen deshalb, weil es in aller Regel junge Frauen sind, die diesen Beruf erlernen und ausüben. Aber es gibt auch Ausnahmen. Die eine im Bäckerhandwerk heißt Joshua Stamm aus Gießen und hat den Beruf des Bäckereifachverkäufers bei der Hofbäckerei Georg Lambertz in der Krofdorfer Straße erlernt. Und nicht nur das, er beendete seine Ausbildung zugleich als Innungsbester vor allen seinen weiblichen Kolleginnen.

Innungsbeste bei den Bäckern wurde die Bäckerin Lea Kathrin Laue aus Staufenberg, ebenfalls bei Georg Lambertz ausgebildet. Innungsbester bei den Fleischern wurde Marco Adam aus Mücke/Groß-Eichen, bei den Fleischereifachverkäuferinnen Lisa Neubert aus Wettenberg.

Der Gesellenbrief sei ein "hohes Gut", sei Grund zur Freude, aber kein Grund zum Stillstand und Ausruhen, sei Abschied und Anfang zugleich, so Marina Röder. Carlos Zach-Zach bekannte vor den jungen Leuten, dass auch bei ihm in und nach der Ausbildung nicht alles "rund gelaufen" sei. Mit Einsicht, Willen und Fleiß finde man aber wieder in die richtige Spur. Und dann eröffneten sich viele Möglichkeiten, beruflich voranzukommen, denn das Handwerk habe nach wie vor "goldenen Boden". "Der Beruf ist das Rückgrat des Lebens", zitierte Bernd Braun von der Bäckerinnung Friedrich Nietzsche. Die meisten Menschen definierten sich über ihren Beruf, der helfe, dass Menschen ihren Platz in der Gesellschaft finden. Es sei entscheidend, den Beruf mit der richtigen inneren Einstellung auszuüben, um für sich und andere Positives zu bewirken.

Stolz mit Urkunde und Blumen: der Prüfungsjahrgang der Fleischer.

"Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und auf Ihr Potential an fachlicher Qualifikation", auf diesem soliden Fundament könne man getrost aufbauen, riet Sascha Prochazka dem jungen Berufsnachwuchs im Lebensmittelhandwerk. Herausforderungen und Aufgaben seien im neuen Lebens- und Berufsabschnitt genügend vorhanden.