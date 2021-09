Freisprechungsfeier der Fleischerinnung Gießen

Freisprechung der Fleischerinnung: Stolz zeigen die Gesellinnen und Gesellen ihre Zeugnisse. Die Prüfungsausschussvorsitzende Esther Schnaut (links) und Obermeister Carlos Zach-Zach (Sechster von links) gratulieren. Foto: Ewert

GIESSEN - Fünf junge Männer haben am Ende ihrer dreijährigen Lehrzeit die Prüfung zum Fleischergesellen bestanden. Bei den Fachverkäufern im "Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt: Fleischerei" (so die amtliche Bezeichnung) waren es acht. Wobei in diesem Prüfungsjahr eine bisher so nicht da gewesene Besonderheit ins Auge fällt, nahmen doch vier Fachverkäufer und ebenso viele Fachverkäuferinnen ihre Gesellenbriefe in Empfang. Übergeben wurden die Zertifikate von Innungsobermeister Carlos Zach-Zach (Gießen) und der Prüfungsausschussvorsitzenden Esther Schnaut aus Launsbach. In Summe also 13 junge Menschen, die ihre berufliche Zukunft im Fleischerhandwerk sehen.

Diese Zahl ist im Vergleich zu früheren Jahrzehnten nach wie vor sehr gering. Nimmt man allerdings die vergangenen Jahre zum Maßstab, dann durfte Obermeister Zach-Zach in seiner kleinen Ansprache bei der Freisprechungsfeier im "Alten Eishaus" eine, wenn auch kleine, so doch erfreuliche Steigerung feststellen. Der Obermeister dankte den ausbildenden Handwerksbetrieben für ihre Bereitschaft, einem jungen Menschen "trotz oft kleiner Meinungsverschiedenheiten und Ansichten, zum Beispiel im Umgang mit Piercings und Tattoos," Fachwissen zu vermitteln und sie auf eine mitunter auch nicht einfache Berufswelt vorzubereiten.

Viele Perspektiven

"Ihr seid jetzt als Gesellinnen und Gesellen qualifizierte und damit für unsere Wirtschaft begehrte Fachkräfte", so Zach-Zach, der den "einen oder die andere" aus den Reihen des Berufsnachwuchses dazu ermunterte, einen nächsten Schritt auf der handwerklichen Karriereleiter zu wagen, der zur Meisterqualifikation oder auch zu einer Verkaufsleiterposition führen kann. Und dies dann vor allem verbunden mit der Perspektive, ein Studium, zum Beispiel im Bereich der Lebensmitteltechnologie, anschließen zu können. Dabei, so Carlos Zach-Zach, spreche er aus eigener Erfahrung.

Bildung lohne sich allemal. Denn der Fachkräftemangel sei gerade auch in der Fleischbranche "extrem hoch". Deshalb sei auch ein kleiner handwerklicher Unternehmer bereit, mehr Geld für gutes Personal auszugeben. Schön wäre es laut Zach-Zach, wenn möglichst viele, im Idealfall alle in den qualifizierten Fleischerfachgeschäften der Region ihre Gesellenzeit fortführen und dort ihren Horizont erweitern würden. "Denn eines muss man ganz klar sagen: Wir sind auf euch angewiesen."

Uwe Bock, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, erinnerte die jungen Leute daran, dass mit dem Abschluss der Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt beginnt: das eigenständige Berufsleben. Dass "Lehrjahre keine Herrenjahre" sind, sei die Erfahrung der Lehrlinge durch alle Zeiten hindurch. Die Zeit nach der Ausbildung könne wieder mit einem bekannten deutschen Sprichwort charakterisiert werden: "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen." Und dass es "ohne Fleiß keinen Preis" gebe, sei gleichfalls keine neue Erkenntnis.

Weiteres Lernen, um auf der Basis von solidem Können, Ausdauer und Leistungswillen eine gesicherte Zukunft aufzubauen, gehöre fraglos dazu. Ein weiteres Zitat beschreibe gut, was passiere, wenn diese vernachlässigt werde: "Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück." In diesem Sinne liege es nun an jedem selbst, das Beste aus den sich bietenden beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven zu machen.

Die Fleischerinnen und Fleischer des Prüfungsjahrganges 2021 im Bereich der Fleischerinnung Gießen sind: Mika Franke (Antrifttal, Ausbildungsbetrieb Schäfer, Romrod - sie ist zugleich die Prüfungsbeste), Lukas Künstler (Lich, AB Andreas Stein, Lich), Konrad Magel (Grünberg, AB Krämer, Lollar), Jonathan Schmelz (Lauterbach, AB Theo Hahn, Lauterbach) und David Ruppenthal (Langgöns, AB Ubl & Standfest, Langsdorf). Fachverkäufer und Fachverkäuferinnen: Maximilian Blasini (Lich, AB Die Limes-Metzger, Hungen), Rene Heidrich (Pohlheim, AB Weiß/Müller, Pohlheim), Benjamin Kremer (Buseck, AB Nitsche/Rewe-Markt, Buseck), Marius Sehrt (Buseck, AB Neukauf Preiss, Buseck), Meike Ilona Funk (Linden, AB Ubl & Standfest, Langsdorf), Melanie Gorzny, Gießen, AB Krämer, Lollar), Naomi Thurn (Allendorf/Lumda, AB Bechthold, Heuchelheim) und Hanna Wipper (Pohlheim, AB Weiß/Müller, Pohlheim). Prüfungsbeste Fachverkäuferin ist Melanie Gorzny.