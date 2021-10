Freisprechungsfeier für Parkett- und Bodenleger in Gießen

Gruppenbild mit Gesellenbrief: die Junggesellin und Junggesellen nach der Freisprechungsfeier. Foto: Ewert

GIESSEN - Kay Drescher, Berufsschullehrer an der Theodor-Litt-Schule (TLS) in Gießen, sprach von einer "großen und starken Klasse" sowie insgesamt von einem "tollen Jahrgang" der Auszubildenden im hessischen Parkett- und Bodenleger-Handwerk. In der Aula der Europaschule konnte sie nach erfolgreich abgeschlossener Lehrzeit die Gesellenbriefe entgegennehmen. "Gut, dass ihr es geschafft habt - aber schade, dass ihr nun geht", resümierte der Handwerksmeister aus Wettenberg, um zugleich auf die nachrückende neue Berufsschulklasse der Parkett- und Bodenleger hinzuweisen, die mit 30 Lehrlingen wiederum eine zahlenmäßig starke Klasse bilden.

Sozusagen in eigener Sache warf Drescher einen Blick in die Zukunft, die für die aktuellen Junggesellen noch relativ weit weg ist. Denn der Berufschullehrer warb für seinen Beruf in der schulischen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses. Ein Wechsel aus dem Betrieb in die Schule sei für Handwerker durchaus reizvoll, bringe neue Aufgaben mit sich, zu deren Bewältigung der Praktiker aus seiner Erfahrung heraus vieles tun, verändern, mitgestalten und dabei neue Impulse setzen könne. Voraussetzung für einen Wechsel aus der betrieblichen in die schulische Praxis sei jedoch der Titel eines Meisters oder Technikers im Handwerk. Und zu diesen Weiterqualifikationen sind laut Drescher alle jungen Gesellen und Gesellinnen eingeladen. "Jeder kann im Handwerk viel erreichen - auch finanziell."

Dass dies und wie es erreichbar ist, schilderte Karl-Heinz Hess, stellvertretender Landesinnungsmeister der Parkett- und Bodenleger und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Rhein-Main ebenso anschaulich wie humorvoll, gleichwohl realistisch, ungeschminkt und eindringlich via "Frankfurter Schnauze" anhand seiner eigenen Vita, die allerdings alles andere als schnurstracks in dieses Handwerk und in seine jetzigen Aufgaben geführt habe. Hess skizzierte anschaulich die Chancen und Möglichkeiten, die sich einem motivierten, die Weiterbildungsmöglichkeiten nutzenden und ein klares Ziel verfolgenden jungen Menschen im Bereich des Handwerks eröffnen (können).

Innungsbeste

Innungsobermeister Michael Blum (Kalbach), aus dessen eigenem Betrieb gleich drei der insgesamt 28 Junggesellinnen und Junggesellen mit nach Gießen zur Freisprechung gekommen waren, äußerte die Hoffnung, dass nun bald die "Zeit nach der Pandemie" beginnen möge und sich "das Leben um uns herum normalisiert". Möglichst viele Menschen sollten sich impfen lassen, das sei der beste Weg, "um aus dem Schlamassel herauszukommen". Das Parkett- und Bodenlegerhandwerk sei, wie auch die Tischler, im Vergleich zu vielen anderen Branchen gut oder gar sehr gut durch die Pandemie gekommen. Dass der Staat vielen Branchen und Betrieben durch Finanzhilfen geholfen habe, durch die Krise zu kommen, sei des Dankes wert.

Blum überreichte gemeinsam mit Lehrlingswart Martin Weil (Langgöns) und Arno Hackl von der Berufsschule sowie Sascha Prochazka, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, bei der die Landesinnung Parkett- und Fußbodentechnik als eine von insgesamt 21 Innungen organisatorisch angesiedelt ist, die Zeugnisse und Gesellenbriefe. Als innungsbeste Parkettlegerin wurde dabei die einzige junge Frau in der Riege der Junggesellen, Anne Weiß aus Kalbach, ausgebildet im Betrieb des Obermeisters, besonders ausgezeichnet. Bei den Bodenlegern war Szymon Januszewski aus Neuhof der Prüfungsbeste. Beide vertreten das Land Hessen demnächst beim Bundeswettbewerb im vogtländischen Plauen.

Die weiteren erfolgreichen Junggesellen im Parkettlegerhandwerk, die in Gießen freigesprochen wurden: Neben Anne Weiß sind dies Tim Ludwig (Pohlheim, Ausbildungsbetrieb Andreas Wolf, Garbenteich), Julian Strack (Wetzlar, AB Martin Weil, Langgöns) sowie Dominik Thomas, Alexander Roon, Mark Klemm, Christopher Dörr, Antonio Cirilla, Benjamin Zehentmaier, Lennart Wiegand, Louis Waldmann, Kalle Stiegenroth, Darius Staufenberg, Robin Darryl Ngounou Tchouateu, Esitefanose Mengsteab, Ramon Martini, Aaron Luca Kölle, Maximilian Kersting, Hekmatullah Jamali, Melvin Gutschank und Johannes Thomas Fuchs.

Bodenleger: Damian Boskan, Kevin Brahaj, Aziz Sar Feraz, Jan Dieter Hilse, Szymon Januszewski, Christopher Mickler und Safa Tas.