Freiwillige helfen in der Nordstadt in Gießen

Im Nordstadtzentrum ist es mittlerweile still. Um Bewohnern zu helfen, hat der Nordstadtverein einen Dienst organisiert.

GIESSENLutz Perkitny macht sich Sorgen, auch wenn sich die durch die Corona-Krise bedingte Lage in der vergangenen Woche in der Nordstadt nach seiner Wahrnehmung stark verändert hat. "Mittlerweile ist es auf den Straßen deutlich leerer. Viele halten sich an die Vorgaben", beschreibt der Nordstadtmanager die Situation im Stadtteil. Dass er sich dennoch Gedanken macht, hat vor allem damit zu tun, dass es aber auch noch Menschen gibt, die draußen unterwegs sind. "Ich habe eine Vermutung: Die Gefahr ist unsichtbar und ich denke, dass sich mancher vor diesem Hintergrund fragt, was ihm schon passieren soll", meint Perkitny. Da es sich dabei auch um einige alte Menschen und damit Angehörige der Risikogruppe handelt, hat der Nordstadtverein jetzt für den Stadtteil einen Hol- und Bringservice mit Freiwilligen ins Leben gerufen. Das Projekt startet am heutigen Montag. Nur ums Einkaufen geht es nicht. Der Verein möchte auch Freiwillige gewinnen, die mit alten Menschen in der Nordstadt am Telefon Gespräche führen.

Sicherheitsabstand

Neben Kindern und Jugendlichen, die in der letzten Woche in der Nordstadt unterwegs waren, sorgt sich Perkitny um die Älteren auf dem Weg zum Einkaufen oder in die Apotheke. Dabei gehe es vermutlich häufig nicht nur um die Versorgung: "Ich glaube, dass gerade viele alte Menschen oftmals niemanden haben und dass das Gespräch mit dem Kassierer häufig das einzige am Tag ist. Deshalb fürchte ich, dass sich diese Menschen in der aktuellen Situation eingekerkert fühlen", schätzt der Stadtteilmanager. Der neue Dienst, der sich unter anderem am Vorbild des TV Hüttenberg oder ähnlichen Initiativen von Jugendorganisationen der Parteien orientiert, soll abhelfen. Perkitny: "Wir brauchen so etwas für die Nordstadt. Und dabei geht es eben auch um Beziehungsarbeit." Eine ganze Reihe Freiwilliger habe sich bereits gemeldet, um sich für den neuen Dienst zur Verfügung zu stellen. Dafür wünscht sich Perkitny auch die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen aus dem Stadtteil, die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde sei bereits dabei.

Der Hol- und Bringservice für Menschen über 60 Jahren oder mit chronischer Erkrankung aus der Nordstadt startet heute. Ab sofort wird der "Verein der angesprochenen Zielgruppe im Stadtteil ermöglichen, montags bis freitags täglich zwischen 10 und 14 Uhr im Nordstadtzentrum unter 0641/ 9699788-0 ihre 'Bestellungen' für einen Einkauf aufzugeben. Ziel ist es, diesen Menschen die Gefahren durch einen eigenen Einkauf zu ersparen", heißt es in der Handreichung des Nordstadtvereins. In ihr ist auch ausführlich beschrieben, welche Sicherheitsbestimmungen unter anderem für das Ausliefern der Waren für die beteiligten Parteien unbedingt einzuhalten sind. Der unmittelbare Kontakt zwischen Bedürftigem und Einkäufer wird vermieden. "Während des gesamten Vorgangs sind Handschuhe zu tragen und für den Fall einer nicht geplanten Begegnung mit der bedürftigen Person sind wiederum mindestens zwei Meter Abstand zu wahren", expliziert die Handreichung. Man hoffe auf eine Annahme des Angebotes und auf möglichst viele freiwillige Unterstützer. "Dafür möchten wir uns bereits jetzt sehr herzlich bei jedem bedanken, der diese Idee unterstützt. Es geht um Menschenleben", formuliert die Handreichung. Wer sich selbst engagieren möchte, kann mit dem Verein im Nordstadtzentrum unter der angegebenen Telefonnummer Kontakt aufnehmen.

"GIESSEN HILFT" Um sie zu bündeln und auf ihrer Internetseite zu kommunizieren, sucht die Stadt Hilfsangebote, die auf einen direkten Kontakt zwischen Helfer und Geholfenem verzichten. Wer sein Angebot veröffentlichen möchte, erreicht die Stadt unter der Mailadresse soziales@giessen.de. Der Telefonkontakt ist unter 0641/306-2062 möglich. Benötigt werden folgende Informationen: Wer bietet was wo an? Wer ist Zielgruppe und wie werden die Hilfsbedürftigen erreicht? Kontaktdaten für Hilfesuchende und Hilfeanbietende sind ebenso gefragt wie Kontakte für einen E-Mail-Verteiler der Stadt. Eine weitere wichtige Frage für die Meldung: "Mit welchen Maßnahmen stellen Sie sicher, dass der persönliche Kontakt vermieden und die Ansteckungsgefahr minimiert werden?" (olz)

"Sehr berührt"

"Ich bin sehr berührt und finde es großartig, wie viele sich in der Stadt in Initiativen zusammentun, um für andere Menschen da zu sein. Schon jetzt möchte ich allen danken, die so große Hilfsbereitschaft zeigen", unterstreicht Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz im Gespräch mit dieser Zeitung mit Blick auf zahlreiche freiwillige Initiativen in der Stadt, für die der Dienst des Nordstadtvereins ein Beispiel ist. Aktuell gebe es in Gießen bereits viel Bereitschaft, zu helfen. Die Stadt möchte dies gern unterstützen, die Angebote koordinieren und Menschen zusammenbringen. Deshalb schreibt sie unter anderem Vereine, Glaubensgemeinschaften und Initiativen im Stadtgebiet an. Auf der städtischen Homepage www.giessen.de soll ein Überblick über die Angebote entstehen.