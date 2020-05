"Fridays For Future Gießen" kritisiert den Magistrat

Seit Monaten gehören Demonstrationen für den Klimaschutz in Gießen zum Alltag. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Mit großer Mehrheit hat die Stadtverordnetenversammlung im vergangenen September dem Bürgerantrag "Gießen 2035Null" zugestimmt. Darin enthalten ist eine Passage, nach der die Stadt das Klimaziel per Satzung oder vergleichbarem rechtlichem Instrument festschreibt. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz hat mittlerweile darauf verwiesen, dass der im September gefasste Stadtverordnetenbeschluss den Magistrat ähnlich wie eine Satzung binde. Eine verbindliche Festlegung des Ziels der Klimaneutralität im Jahr 2035 für alle Bürger sei rechtlich nicht möglich. "Daher würde die Verbindlichkeit einer allgemeinen Klimaschutzsatzung nicht über die Bindungswirkung des Stadtverordnetenbeschlusses hinausgehen", hat die OB auf eine Anfrage von Lutz Hiestermann vom Koordinationskreis "Gießen 2035Null" geantwortet. Kritik am städtischen Vorgehen übt unter anderem "Fridays For Future".

"Wir als 'Fridays For Future Gießen' sind schwer enttäuscht darüber, dass sich der Magistrat der Stadt Gießen dazu entschlossen hat, keine rechtlichen Mittel wie eine Satzung zu verabschieden, um das Ziel der Klimaneutralität unserer Stadt bis zum Jahr 2035 zu erreichen", teilt die Gruppe mit.

Verantwortung in Krise

Unter anderem diese Entscheidung lasse darauf schließen, dass es die Stadt mit dem Ziel der Initiative "2035Null" nicht ernst meine und somit ihrer Verantwortung in der Klimakrise nicht gerecht werde. "Damit enttäuscht der Magistrat Tausende Gießener Bürger sowie viele Jugendliche, welche sich tatkräftig innerhalb der 'Fridays For Future'-Bewegung in Gießen engagiert haben", meint die Gruppe. Der Magistrat, welcher sich immer gerne lautstark an die Seite der Bewegung gestellt habe, beschädige dadurch das Vertrauen vieler Jugendlicher auf existenzielle Art und Weise. "Wir können nachvollziehen, dass die gegenwärtige Situation sich für die Stadt im Angesicht einer Pandemie als ausgesprochen kompliziert darstellt, jedoch rechtfertigt dies in keinster Weise, den Klimaschutz unter den Teppich kehren zu wollen", erklärt "Fridays For Future Gießen". Man habe keine Zeit mehr, leere Versprechungen hinzunehmen. "Deswegen fordern wir den Magistrat der Stadt Gießen auf, seiner Verantwortung gerecht zu werden und beide Krisen angemessen zu bekämpfen", resümiert die Bewegung.

"Wir stehen weiterhin zu dem Ziel, dass Gießen bis 2035 klimaneutral wird", bezieht Alexander Wright, Mitglied des Stadtvorstands der Grünen, in einer Mitteilung Stellung zur aktuellen Debatte. Auch er verweist auf den Stadtverordnetenbeschluss, der keine weitere Satzung nötig mache. Nun gehe es darum, die Umsetzung in der Verwaltung zu begleiten. "Wir erwarten daher eine Bestandsaufnahme und eine Analyse vom Magistrat, die aufzeigt, wie das Ziel erreicht werden kann", ergänzt Klaus-Dieter Grothe, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung. Klar müsse dabei sein, dass die Maßnahmen breit in der Stadtgesellschaft diskutiert werden, um einen möglichst großen Konsens zu erzielen, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Dabei setzten die Grünen darauf, dass es bald wieder die Möglichkeit gibt, im Rahmen der Bürgerbeteiligung mit den Bürgern in den Dialog zu treten. "Wir wissen, dass wir uns Verzögerungen kaum erlauben können, denn mit der Klimakrise droht unser aller Fundament wegzubrechen. Verständlich und nachvollziehbar ist, dass der für April vorgesehene Bericht des Magistrats erst nach den Sommerferien gegeben werden kann. Corona hat die Verwaltung als auch den Politikbetrieb fest im Griff und hat kurzfristig Priorität", fasst Grothe zusammen.

"Wenn es so wäre, dass die Stadt keine weitere Satzung braucht, um die Verbindlichkeit des Beschlusses zur Klimaneutralität zu sichern, dann habe ich folgende Frage: Warum wurde diese Passage in der Abstimmung angenommen?", entgegnet Gerhard Keller von "Gießen 2035Null". Der Bürgerantrag sei fristgerecht eingereicht worden. Die Grünen hätten ausreichend Zeit gehabt, ihn zu lesen. Keller fragt sich, warum die Fraktion einem Antrag zustimmt, von dem sie wisse, dass zentrale Inhalte dieses Antrags ihrer Ansicht nach nicht notwendig seien. "War das im September nur Theater?", fragt Keller Partei und Fraktion. Für den kommenden Montag hat "Gießen 2035Null" eine Spontandemonstration angekündigt.