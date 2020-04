"Fridays for Future" streikt jetzt auch in Gießen virtuell

Ein drittes Dürrejahr in Folge fürchten Deutschlands Landwirte. Auf die Verbindung zwischen Klimawandel und industrieller Landwirtschaft wies die Gießener "Fridays for Future"-Gruppe am Freitag während ihres Netzstreiks fürs Klima hin. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Waldbrände, Trockenheit, Rekordtemperaturen - während das alltägliche Leben durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus ausgebremst wird, macht der Klimawandel keine Pause. Die vielen Aktivisten, die in den letzten Monaten dagegen auf die Straße gingen, müssen momentan auf physische Anwesenheit bei Demonstrationen verzichten und sich stattdessen neue Protestformen einfallen lassen. So riefen zahlreiche Verbände und Initiativen am Freitag, 24. April, im Rahmen des fünften globalen Klimastreiks der "Fridays For Future"-Bewegung (FFF) unter dem Hashtag #NetzstreikfürsKlima dazu auf, mit unterschiedlichen virtuellen Mitteln zu demonstrieren. Auch die Gießener Gruppe nahm im Zuge einer hessenweiten Aktion am Protest im Internet teil.

Obwohl man selbst von der Corona-Pandemie betroffen und allen Mitarbeitenden in Gesundheitsberufen sowie systemrelevanten Berufsgruppen für ihre Arbeit danke, dürfe der Klimaschutz nicht in Vergessenheit geraten, erklärte FFF Gießen vorab in einer Pressemitteilung. Es wurde dazu aufgerufen, Bilder von sich und beispielsweise Protestplakaten mit dem Hashtag #Netzstreik in den sozialen Medien zu teilen. In vier "Demorouten" wurden die Beiträge der hessischen FFF-Gruppen aufgeteilt - Infos, Aktivismus, Musik und Live-Reden. Auf zweien davon marschierte die Gießener Gruppe mit - einen Instagram-Live-Stream gab es von der Band "Lube", die schon vergangene FFF-Demos in Gießen musikalisch begleitet hatte. Der Hauptpunkt des Streiks jedoch, so Rau, sei ein knapp achtminütiges Video zum Thema "Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels".

Als "überwältigende Aufgabe" könne der menschengemachte Klimawandel erscheinen - man könne diese jedoch in kleinere Probleme, aufteilen um diese individuell anzupacken, erklärt Mika Rau in dem Video, und erläutert Ursachen für die globale Erwärmung. Einer der hauptsächlich verantwortlichen Wirtschaftszweige sei die Landwirtschaft, allem voran die Tierhaltung. Gleichzeitig bedrohe der Klimawandel die Landwirtschaft und mindere Erträge, könne gar existenzbedrohend sein. Zukunftsfähig könne die Branche beispielsweise durch die Verringerung des Viehbestands oder veränderte Düngungs- und Bodenbearbeitungsverfahren sein. Gleichzeitig müssten Verbraucher den Konsum von tierischen Produkten verringern.

Es sei die "größte Online-Demonstration der Geschichte" gewesen, erklärte FFF Gießen im Nachgang in einer Pressemitteilung. Allein in Deutschland wurden die Klimastreik-Aktionen auf diversen Streaming-Plattformen weit über 200 000 Mal aufgerufen, erklärte, dazu kamen viele zehntausend Einträge auf digitalen Streikkarten sowie in sozialen Medien. Eine Antwort auf die Corona-Pandemie müsse "sozialen und ökologischen Kriterien entsprechen", forderte "Fridays For Future".

Das Video "Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels" der Gießener Bewegung konnte über das Wochenende weit über hundert Aufrufe verzeichnen. Es kann direkt auf dem Youtube-Kanal von FFF Gießen angesehen werden, ist aber auch über die Homepage abrufbar unter https://fffgiessen.de.