Friedrich-Ebert-Schule Gießen verabschiedet ihre Abgänger

Die besten des Realschulzweigs: Stefania Balla (3.v.l.) und Jaylen Bunch (3.v.r.) umrahmt von Klassenlehrern und Schulleitung. Fotos: FES

GIESSEN - Festliche Abendroben, Krawatten und Jackets - vielen Abgängern der Friedrich-Ebert-Schule sah man an, dass die feierliche Zeugnisvergabe etwas ganz Besonderes für sie war. Unter dem Vordach der Mensa konnten insgesamt 71 Schülerinnen und Schüler trotz Corona-bedingter Einschränkungen im Beisein von Eltern und Freunden den Lohn für jahrelanges Lernen in Empfang nehmen.

Zunächst erhielten die Hauptschulkassen 9Ha (Klassenleitung Marco Funk) und 9Hb (Klassenleitung Angelika Mera-Euler) ihre Zeugnisse, ehe die Gymnasialklasse 10Ga von Klassenlehrer Axel Meuser ausgezeichnet wurde. Den Abschluss bildete die Feier der Realschulklassen 10Ra (Klassenleitung Raphael Kästel-Koddebusch) und 10Rb (Klassenleitung Christoph Bach).

Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Schwerpunktkurs Musik, der unter Federführung von Leonard Friedrich eigens ein Instrumentalstück für die Abgänger komponiert hatte. Schulleiterin Cornelia Eggers betonte in ihrer Rede die Bedeutung des Abschlusszeugnisses als Schlüssel in die Erwachsenenwelt: Egal ob weiterführende Schule, Ausbildung oder FSJ - viele Wege stünden den Abgängern nun offen. Abschließend gab sie ihnen mit auf den Weg, sich nicht von Schwierigkeiten und Umwegen aus dem Konzept bringen zu lassen. Während der Pandemie hätten die Schülerinnen und Schüler bewiesen, dass sie mit neuen Situationen umgehen können. Zweigleiter Christian Rosenkranz (Realschul- und Gymnasialzweig) und Steffen Weber (Hauptschulzweig) lobten besonders die große Anzahl von qualifizierenden Abschlüssen, die die Perspektive eines höheren Schulabschlusses bieten. Abschließend erhielten die Klassenbesten Amina Wolf (9Ha), Mohamed Jassien Alkhafaji (9Hb), Jaylen Bunch (10Ra), Stefania Balla (10Rb) und Beritan Yüsün (10Ga) einen Gutschein vom Förderverein der FES. So stand am Ende eines Schuljahres mit vielen Hindernissen und Herausforderungen doch noch ein versöhnlicher Abschluss.