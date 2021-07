Frisch-Preis für Schülerinnen der GGO

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Mindestbedingungen klingen hart: in jedem Halbjahr der Oberstufe und in der Abiturprüfung müssen die Anwärter für den Karl-von-Frisch-Preis mindestens 14 Notenpunkte erreichen. Die GGO-Schülerinnen Lynn Hollaender und Anna Klimas taten dies: nicht nur 14, sogar 15 Notenpunkte standen in dem Abiturzeugnis und so qualifizierten sie sich nicht nur für den Karl-von-Frisch-Preis, sondern konnten ihr Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ablegen. Der Landesverband Hessen im Verband Biologie (VBIO) vergibt seit den 90er Jahren jährlich den Karl-von-Frisch-Preis an die besten Abiturienten im Fach Biologie. Voraussetzung ist die Belegung von Biologie als schriftliches Abiturfach und das Erreichen von mindestens 14 Punkten in allen Halbjahren sowie in der Abiturprüfung. Die Preisträger erhalten neben der Urkunde, eine einjährige Vollmitgliedschaft im VBIO und Zugang zur Online-Ausgabe der Zeitschrift "Biologie in unserer Zeit". Fotos: GGO