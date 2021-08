„Frische 50er“ spenden an Hochwasseropfer

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die 44er Herren-Vereinigung „Die frischen 50er“ hat in der Corona-bedingten Veranstaltungspause 500 Euro an das Gießener Hospiz und jetzt aktuell nach der schweren Naturkatastrophe weitere 400 Euro gespendet. „Diese Spende ging gezielt an den Bürgerverein von zwei kleinen Dörfern im Ahrtal. Wir haben bewusst nicht in die riesengroßen anonymen Millionentöpfe der großen Anstalten gespendet. Der Bürgerverein verspricht, die Gelder gezielt innerhalb der beiden Ortschaften so gerecht wie möglich zu verteilen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Herrenvereinigung feierte kürzlich mit ihren Frauen ein Sommerfest in der Gaststätte „Lahngenuss“. 45 Personen kamen zu dem gemütlichen Treffen bei gutem Essen, Trinken und zum Austausch von Neuigkeiten zusammen. Dabei gab der Vorsitzende einen Rückblick auf die 18-monatige Pause und die erstmals digital durchgeführte Mitgliederversammlung. 41 von 45 Mitgliedern nahmen teil, eine Zahl, die man bei persönlicher Anwesenheit nicht erreicht, wie es in dem Schreiben heißt. Die Wahl eines neuen Kassierers stand dabei unter anderem an. Erstmals in der Geschichte der Herren-Jahrgangsvereinigung, bei der auch Witwen von ehemaligen Mitgliedern weiterhin dem Verein angehören, wurde eine Frau einstimmig zur Kassiererin gewählt.

Weiterhin wurde auf die geplanten Veranstaltungen bis zum Jahresende hingewiesen, in der Hoffnung, dass sie stattfinden können.