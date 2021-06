Frischer Wind in Gießener Krankenhaus

Markus Lich (r.), Ernst Moritz und Carina Plitsch bei der Eröffnung. Foto: Waldschmidt

GIESSEN - "Die Bilderschau wirkt positiv auf die Patienten. Die Farb- und Motiv-Vielfalt sorgt für ein angenehmes Ambiente", sagte Carina Plitsch während der Eröffnung der zweiten Präsentation der großformatigen Aufnahmen von Ernst Moritz im Evangelischen Krankenhaus ("EV"). Laut der Verwaltungsleiterin ermöglichen die Fotos mit ihren Farben und Bildkompositionen, sich von der eigenen Situation im Krankenhaus abzulenken, innezuhalten und durchzuatmen. "Der Bildwechsel - passend zur Jahreszeit - ist erfrischend, man bleibt stehen und die Farben wirken auf den Betrachter", erläuterte Pflegedirektor Markus Lich. Wie Paulina Schnick von der Unternehmenskommunikation berichtete, würden Patienten oft ein positives Feedback zur Ausstellung geben. "Abwechslung tut ihnen gut, die Mitarbeitenden freuen sich über frischen Wind und diese Bildpräsentation ist wiederum wie Urlaub im Alltag."

Das Erdgeschoss des Krankenhauses mit Eingangs- und Wartebereichen ist mit den 40 meist großformatigen Fotografien des Wißmarer Hobby-Fotografen erneut zu einer Galerie geworden. Carina Plitsch, Markus Lich und Paulina Schnick dankten Moritz für sein ehrenamtliches Engagement und die große Bandbreite der fotografischen Themen unter dem Motto "Von Athen bis zum Schlosspark Rauischholzhausen". Ernst Moritz wartet mit einem "europäischen Querschnitt der Fotografien" auf: von Wales nach Deutschland, Usedom und Mecklenburger Seenplatte, weiter nach Italien in die Dolomiten, nach Verona und Vicenza und dann nach Griechenland auf die Inseln Zakynthos und Kefalonia; und zuletzt in die "zweite Heimat" von Doris und Ernst Moritz, auf den Peloponnes. Und dann zurück in die heimische Region nach Rauischholzhauen.

Neben den zum persönlichen Wohlbefinden inspirierenden Fotografien hat der Künstler als neue Themen die Architektur und die Schwarz-Weiß-Fotografie integriert. Dies ist auch in der Bildpräsentation zu bewundern. "Meine Bilder sind hier am richtigen Ort. Meine Motivation beim Fotografieren ist es, bei dem Betrachter meiner Aufnahmen positive Gefühle und Emotionen zu erzeugen", konstatierte Ernst Moritz.