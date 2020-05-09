Samstag, 09.05.2020 - 14:15
3 min
Friseur-Besuch in Gießen nach der langhaarigen Corona-Pause
Von Karsten Zipp
E2yyj59yovNgVRuuoTVtMJkzVUMipz1cqUEuM3ZhVRWcovOhMKW2j7MmYvOAMJyhVTIlp3EypvOVLJSlp2Abozy0qPOmqTIbqPOvMKMipv4tGJIcovOypaA0MKVtFTSupaAwnT5cqUDtnJ4tD29lo25uYIcynKEyovOhLKGQiUWfnJAbYvOKMJaQalOhnJAbqPjtq2SmVT1cL2ttMKW3LKW0MKDhVSAcL2ttM2IaMJ5mMJy0nJptMTyyVRuuLKWyVUWuqJMyozEyVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtMTIhVRYQiUWaMKWmqTIcMlO2o3WgVRMlnKAyqKVtLzkiL2gcMKWyow8tEaWuqJIhYPOxnJHtp2ywnPOgnKDtGT9wn2Ihq2ywn2kypz4tLzI3MKWzMJ4fVUIgVUAwnT5yoTkypvOxpzShVUc1VTgioJ1yow8tHzIhqT5ypvjtMTyyVUAcL2ttM2IaMJ5mMJy0nJptMTyyVRElMJSxoT9wn3ZtoTShM3ccMJuyow8tGKImplOgMJyhMFODnTShqTSmnJHtrfB8M2Ifov4tIJ5vMJEcozq0YvOFLJEfMFOfo3ZtoJy0VUqynTIhMTIhVRuuLKWyov4tGz9wnPOxpzIcVUqynKEypzHtI29wnTIhVT9bozHtH2AbozIcMTIhVUIhMPOcL2ttM2I3nJ5hMFOdMJEyovOVnKOjnJHgD29hqzIhqPOiMTIlVTguoz4toJywnPOcovOCLzIlLJ1gMKWaLKHtLJkmVRcyp3ImYHEiqJWfMFOvMKqypzWyov4tGJIcovObMJaQalOypaAynT50MKZtJzyyoPOcovOxMKVtE3YQiT5vMKWaMKVtH3ElLpBsMFOlj7kwn3DtofBxnTIlYvORnJHtDJ5mpTShoaIhMlOmqTIcM3DhVR1cqPOaqKEyoFOUpaIhMP4tFTSupaAwnT5cqUEyVUAcozDtp2AboTyyj59fnJAbVTEuplOhMKIyVRgfo3OupTyypvOiMTIlVTEuplO3MJaQa2HtGJIboP4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxShp3Ouoz51ozptq2IcL2u0
EaWuM2HtoJywnPOvMJygVSWuMTIfovjtq2SmVTEcMFOAMJ5mL2uyovOgnKDtLJkfVTEyoFOaMJuipaEyqTIhVRgfo3OupTyypvO1ozDtGJIboPOmolOgLJAbMJ4hVSMcMJkfMJywnUDtoJy0VSqup3AypvO2MKWgMJ5aMJ4tqJ5xVTSfplOPLKImqT9zMvOzj7klVSA3nJ1gnJ5apT9ioUZtnJ0tE2SlqTIhVUMypaqyozEyow8tE2IbqPOxLKZ/VR11p3ZtnJAbVTqio2qyoT4hVRWcovOxnJAbqPO2o3VtMTIgVSccMJjhVRuuLzHtoJylVT5iL2ttozyyVTIcozIhVSEypz1covOzj7klVTEyovOTpzymMKIlVTqyLzIhVTkup3Ayov4tHzIcozqynTIhYPO3LKAwnTIhYPOmL2uhMJyxMJ4fVToQgzuhMJ4fVQR4VRI1pz8tYFOmolOfLKI0MKEyVUA0MKEmVTEcMFO3MJ5cMlObLJSlp3OuoUEypzymL2uyVRqfMJywnUIhMlOzj7klVTEyovO3MJ5cMlOuoaAjpaIwnUA2o2kfMJ4tF29jMv4tDJWypvObMKI0MG8tFTI1qTHtnTSvMFOcL2ttoJylVUAiM2SlVTIcozIhVSEypz1covOaMJWyovOfLKAmMJ4hVREcpzIeqPOhLJAbVTEypvOKnJIxMKWypfB2MzMhqJ5aVTEypvOTpzymMKIlYHmQcTEyovOuoFOAo250LJptLJ5aMKW1MzIhYvOVLKDtpUWioKO0VTqyn2kupUO0YvOVLKE0MFOynJqyoaEfnJAbVUAwnT9hVTSgVSEyoTIzo24toJy0VSW1MaIgoTIcqUIhMlNbVyqyoz4tH2yyVTIcozIhVRMuL29hp2Abozy0qPO3j7khp2AbMJ4fVTElj7kwn2IhVSAcMFOxnJHtZFjtq2IhovOGnJHtLzkiozEcMKW0VUqypzEyovO3o2kfMJ4fVTElj7kwn2IhVSAcMFOxnJHtZGRjYPO3MJ5hVSAcMFOUMJy6n3WuM2IhVTEcMFOVLJSlq8Bxp2AbMFOynJ5mpTSlMJ4tq29foTIhYPOeLKIzMJ4tH2yyVUAcL2ttnJ0tDzS1oJSln3DtMJyhMFOVMJAeMJ5mL2uypzHtqJ5xVT1uL2uyovOyplOmnJAbVUAyoTWmqP4vXFOiMTIlVT1cqPOxpzIcq8B2L2ucM2IlVSqupaEyrzIcqPOaMKWyL2uhMKDh
EKWlMJywnTHtMTSmVRuuLKWmqUIxnJ8toJIcozImVTqlMJ56MJ5fo3AyovOJMKW0pzS1MJ5mYvORnJHtDJ5mpTShoaIhMlOypzgfnJ1gqPOcnUWyovOVj7MbMKO1ozg0YvORnJHtDJ5mpTShoaIhMlOfj7MmqPOmnJAbVTyhVTkynKAypvOSoaE0j6E1p2AbqJ5aVTS1Mv4tF2IcozHtq2SlqTIhMTIhVRkuozqbLJSlnJqyovOuqJLtMTIgVRYQiUWaMKWmqTIcMl4tF2IcozHtDKImp2AbpzIcqUIhM2IhYvOYMJyhVSOioTy6MJyynJ5mLKE6Yt==
GKImplOgMJyhMFO2o3WuLvOyoaE3o3WzMJ5yovQQaTWypaAwnUWcMaEyovO3nJHtVxEypvOVLJSln3WcMJptqz9hVRqcMpBsMJ4vVT9xMKVtVyqyoz4tMTyyVSAwnUIjpTIhVSElLKIypvO0pzSaMJ4vVZB8LzIlMTIhn2IhYvOVo2kyVT5iL2ugLJjtqTyyMvOZqJM0YPOmqUWynJMyVUAwnUqupacyovOAqJ5xp2AbqKE6VZB8LzIlVUIhMPOvMKElMKEyVTEyovOZLJEyov4tH2yynUDtMJ50qZBxqKAwnTIhMPOho3WgLJjtLKImYvOOqpBsMKVtMTIhVRMlnKAyqKWcoz5yovO1ozDtMTIhVRg1ozEyovOgnKDtGKIhMUAwnUI0rvOhLKGQiUWfnJAbYvOIozDtMTSmplOgMJyhMFOVLJSlp2AbozIcMTHgGJIcp3EypzyhVTWynJ0tI2SmL2uyovOVLJ5xp2AbqJuyVUElj6EaqP4tETyyVRuuLKWyVUqypzEyovOvMKAiozEypaZtoTShM2HtqJ5xVTqlj7khMTkcL2ttM2I3LKAwnTIhYvORLFOvoTIcLaDtLKIwnPOxMJ0tp2AbqKOjnJqmqTIhVRMyqUDgIzylqKZtn2IcozHtD2uuozAyYvOQo3WiozRtnTS0VTS1L2ttIz9lqTIcoTHfVTEyozgyVTywnPjtq8BxnUWyozDtoJylVTEypvOYo3OzVTqyn25yqTI0VUqcpzDhVRMlLJqyYPO3nJHtnTIzqTyaVTEyoz4tLJ0tGJ9hqTSaVTEypvOYqJ5xMJ5uoaA0qKWgVTqyq2ImMJ4tp2IcYvNvEKZtq2SlVUAwnT9hVTEcMFOVj7MfoTHtoT9mYvOJo3VtLJkfMJ0tMTSmVSEyoTIzo24tp3EuozDtM2SlVT5cL2u0VT1ynUVtp3EcoTjhVRSvMKVtI2SlqTImL2ufLJ5aMJ4tM2SvVTImVTgynJ5yVvjtMKW6j6EboUDtMTyyVRMlLKHfVTEcMFOaoTIcL2ttoJIcozIhVTqlLKIyovOKnKAwnT1ipUNtnJ4tp28tMKE3LKZtq2yyVTIcozHtEaWcp3IlVUMypaquozEyoT4tq2yfoP4tDzyhVTqyp3Ouoz50YPOiLvOcnUVtMTSmVRg1oaA0q2IlnlOaMJkcozq0YvOOovOxMJ4tGKIhMUAwnUI0rvjtp2SaqPOmnJHfVTuuqPOmnJHtp2ywnPOmL2uhMJkfVTqyq8B2nT50YvNvFKA0VTqupvOhnJAbqPOmolOmL2ufnJ1gYvV=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxqlLKIyplOJo2qyoT5yp3D=
H2AboTygoFOmnJ5xVTwQgzAbp3EyoaZtMTyyVSMiM2IfozImqPOapz/Qa2IhVRuuLKWvLJkfMJ4fVTEcMFOmnJHtoJylVUMioFOYo3OzVUAwnTIlqP4tIJ50MKWgVSA0qJufVTIhqUA0MJu0VTEuplOBMKA0VTIcozImVUWcMKAcM2IhVT5iL2ttozywnUDtMJ50MTIwn3EyovOapzS1nTSupzyaMJ4tEzk1M3AuqKWcMKWmYvORLJ5hVTEypvOapz/Qa2HtGJ9gMJ50YvORLKZtF3Ihp3E3MKWeVTymqPO2o2kfLaWuL2u0YvOPMJgioJ1yVSAjnJIaMJjtqz9lM2IbLJk0MJ4tqJ5xVTMlLJqyVT1cL2ttn3Ilrvjtq2IlVTEypvOzpzymnJIlqTHtGJShovOxLKWcovOcp3DhVR11p3ZtnJAbVUqinTjtp2Icov4tGaIlVTShMTIlpl4tI2IlMTHtLJWypvOho2AboJSfVT5ypaoQgaZhVPWAnKDtMKWbj7MbqTIhVSOlMJymMJ4tLzIcoFOTpzymMKIlLzImqJAbVTymqPO6qFOlMJAbozIhVvjtnTS0qTHtLJ0tGJ9lM2IhVTylM2IhMTIcovOFLJEco21iMTIlLKEipvOipzSeMJk0YvOWL2tto3Wun2IfMFOyLzIhMzSfoUZhVREipUOyoUEypvODpzIcpm8tZmLtp3EuqUDtZGttEKIlom8tD29lo25uYIc1oTSaMFO2o24tAQptEKIlolO3MJqyovOPoTy0raEypz1cov1JMKWaLJWyClOYMJyhMFOOnT51ozphVR1uL2uyVT1cL2ttqz9lVTEypvOYLKAmMFOuqJLtLJkfMKZtM2IzLKAmqP4tEzSmp2Htp29aLKVtozSwnPOxMKVtF3WyMTy0n2SlqTHtqJ5xVUA0pzIcL2uyVTqynKA0nJptp2Abo24toJSfVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tI2Icov1Upz/Qa2IcozguqJLhVSWyL2uhMFOgnKDtLJkfMJ0hVR51pvOhnJAbqPOxLJ1cqQbtVwR4VRI1pz8toJSwnUDtMTSmVvjtp2SaqPOxnJHtMaWyqJ5xoTywnTHtDfBxozEcM2IlnJ4toJIcozImVSqcp2AboJ9jpUZhVRWcovO2MKWxLKE0MKW0YvOUMJWyVUOlo21jqPOxo3OjMJk0MKZtIUWcozgaMJkxYvOPMJEuozgyVT1cL2ttoz9wnT1uoPjtqzIloTSmp2HtMTSmVRqyp2Abj6EzqPjtrzyynTHtGJSmn2HtLJVtqJ5xVTuioTHtqTyyMvOZqJM0YvOPnJ4toTIcL2u0VTIhqUGQcUImL2u0YvOAqKAmVT1cpvOhMKIyVZBpLzIlp2AbpzyzqPOuqKAxMJ5eMJ4hVRS1L2ttMTyyVR5yqTMfnKtgH2IlnJHtVxWfqKElLKImL2ttoJy0VRkiL2gyoaA0LJVvVT11p3Ztq29boPOyoaEzLJkfMJ4hVSqupvOzLKA0VTkuozq3MJyfnJpfVT1ynJ4tMKWmqTIlVRuuLKWmL2uhMJyxMF1HMKWgnJ4tnJ4tD29lo25uYIcynKEyov4=