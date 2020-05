Friseurbesuche auch in Gießen nur mit Einschränkungen

Vorbereitung auf die Wiedereröffnung: Friseursalons dürfen ab heute starten, müssen allerdings strenge Sicherheitsvorschriften erfüllen. Foto: dpa

Giessen"Noch liegt uns keine Verordnung vor, die eine Öffnung der hessischen Friseursalons erlaubt", erklärte Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Gießen, noch am Mittwochnachmittag im Gespräch mit dieser Zeitung. Nur wenige Stunden später bestätigte die Hessische Landesregierung in einer Mitteilung eine Öffnung ab dem heutigen Montag. Allerdings müssten "generelle Regeln zur Hygiene" noch verfasst werden.

Vorgaben der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gibt es hingegen schon seit dem 22. April. So heißt es im "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk" unter anderem, dass für Tätigkeiten, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann, Beschäftigten Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch Kunden sind dazu verpflichtet, diese Bedeckung zu tragen.

Die Bewegungsräume der Kunden sollen durch Markierungen und/oder Absperrungen markiert sein. Wartebereiche und Spielecken sind zu schließen. Im Kassenbereich muss ein Schutzschild zwischen Kundschaft und Kasse aufgestellt werden, das Bezahlen sollte nach Möglichkeit kontaktlos erfolgen. Zudem dürfen "gesichtsnahe Dienstleistungen" wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Make-up, Rasieren oder Bartpflege aktuell nicht ausgeführt werden. Auch jegliche Bewirtung und das Bereitstellen von Zeitungen ist untersagt.

Masken reichlich vorhanden

Saloninhaber müssen Mund-Nasen-Bedeckungen in ausreichender Zahl für ihre Mitarbeiter bereitstellen. Die Masken sind nach jeder Kundenbedienung ebenso zu wechseln wie Einmalhandschuhe und der Einmalumhang, der alle möglichen Kontaktpunkte abdecken soll. Nach jedem Kundenkontakt sind darüber hinaus die Hände zu desinfizieren oder zu waschen. Kontaktflächen wie Friseurstuhl und Ablagen müssen mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger abgewischt und abgeschnittene Haare sorgfältig entfernt werden. Das Gleiche gilt für verwendete Materialien und Geräte. "Die Situation ist nicht einfach, aber wir werden alles zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern tun", betont Friseur-Obermeisterin Evelyn Scheld. Masken seien reichlich vorhanden, ebenso die Möglichkeit, sich wie vorgeschrieben direkt nach Betreten des Salons die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. "Die Haare müssen - auch bei Herren - im Salon gewaschen werden, um eventuell vorhandene Viren abzutöten", erklärt sie. Wer dies nicht wolle, dürfe nicht bedient werden. Auch das Selberföhnen entfalle aus Hygienegründen.

"Hinweisschilder im Eingangsbereich erklären den Kunden, auf was zu achten ist", erläutert Evelyn Scheld. "Da wir keine Getränke mehr anbieten dürfen, können sich Kunden gerne eine Flasche Wasser von zuhause mitbringen." Die Anzahl der Kunden habe sich nach der Größe des jeweiligen Salons zu richten. Eine vorherige Terminvereinbarung sei dringend zu empfehlen. "Aufgrund der mehrwöchigen Zwangspause ist der Andrang groß", erwartet sie. Einige Salons würden daher ihre Öffnungszeiten verlängern und auch montags arbeiten.

Um eine etwaige Infektionskette nachvollziehen zu können, sind Kundenkontaktdaten künftig von den Geschäftsinhabern genauestens zu dokumentieren. Auch der Zeitpunkt des Betretens sowie Verlassens des Salons ist festzuhalten. Kunden, die damit nicht einverstanden sind, dürfen laut Vorgaben der Berufsgenossenschaft nicht bedient werden. Bereits bei der Terminvergabe ist darauf hinzuweisen, dass Kunden mit Symptomen einer Atemwegsinfektion nicht angenommen werden dürfen.

Nach Auskunft von KH-Geschäftsführer Hendrischke gibt es in Stadt und Landkreis 335 Friseursalons, 62 von ihnen sind Innungsmitglieder. "Aktuell haben wir dank der Soforthilfe des Landes keine Insolvenzen", freut er sich. Wie lange ein Salon in Krisenzeiten überleben könne, käme vor allem auf die individuellen Rücklagen an. Darüber hinaus mache es auch einen Unterschied, ob der Salon gemietet sei oder sich in der eigenen Immobilie befinde. "Friseure, die teure Mieten zahlen müssen, haben es selbstverständlich schwerer." Wie sie von Kolleginnen und Kollegen gehört habe, sei die Zahlung der Soforthilfe in Stadt und Land Gießen schnell und problemlos erfolgt, erklärt Evelyn Scheld.