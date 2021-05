Friseurgeschäft in Gießen nach Kontrolle geschlossen

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Nach Hinweisen auf die Nichteinhaltung der Corona-Bestimmungen sowie auf den Handel mit Betäubungsmitteln wurde am Samstag ein Friseurgeschäft in der Innenstadt kontrolliert. Im Einsatz waren Polizeibeamte, Mitarbeiter des Gewerbeamtes der Stadt sowie des Regierungspräsidiums Gießen. "Sämtliche Dienstleistungen mussten wegen diverser Verstöße eingestellt werden", teilt die Polizei mit. Der Salon sei auf Anordnung des RP seit Montag geschlossen.

Mehrere Verstöße

Die Ordnungskräfte trafen demnach sechs Personen an, davon trugen ein Angestellter und mehrere Kunden nicht die vorgeschriebene FFP2-Maske. Außerdem fehlte bei den Kunden der Nachweis eines negativen Corona-Tests. "Ein Kunde befand sich in einem nicht erlaubten 'Wartebereich' und ein mutmaßlicher Freund eines Angestellten stand hinter der Theke. Nach eigenen Angaben wollte er sich noch die Haare schneiden lassen", heißt es weiter. Darüber hinaus führte der Betrieb keine Kundenliste, sodass nach den Bestimmungen der Corona-Verordnung keine Kontaktdaten erhoben worden waren. Die Kontrolleure stellten ebenfalls fest, dass keiner der beiden Angestellten ein Meister oder ein technischer Betriebsleiter war. Die Handwerkskammer wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

Weiterhin werde der Verdacht der Steuerhinterziehung geprüft, da die Kassen- respektive die Buchführung nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Hinweise auf einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhandel erbrachte die Kontrolle jedoch nicht.