Friseurinnung Gießen verabschiedet Junggesellen

Mit besten Wünschen für die Zukunft: die Junggesellinnen und Junggesellen der Friseur-Innung Gießen auf dem Gelände der Aliceschule. Foto: Ewert

GIESSEN - Die Junggesellinnen und Junggesellen des heimischen Friseurhandwerks haben die halbe Ausbildungszeit unter Corona-Bedingungen verbracht. Jetzt konnten sie in der Alice-Schule ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen der Fachlehrer Matthias Jessel und Ulrich Muth sowie ihre Gesellenbriefe von Innungs-Obermeisterin Evelyn Scheld und dem Prüfungsausschussvorsitzenden Steffen Friederichs entgegennehmen. Auf die besonderen Umstände der Lehrzeit hätten die Lehrlinge, Ausbildungsbetriebe, Berufsschule, Innungen und Kreishandwerkerschaft gerne verzichtet.

In kurzen Ansprachen wandten sich in der Corona-bedingt "schlanken" Freisprechungsfeier Schul-Abteilungsleiterin Bianca Gerner, Obermeisterin Evelyn Scheld, die Fachlehrer Matthias Jessel und Ulrich Muth sowie Sascha Prochazka, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, mit aufmunternden Worten an die 18 nun ehemaligen Auszubildenden. Ihnen stehe der Weg zu einer Karriere im Handwerk offen. Jede und jeder habe es selbst in der Hand, "die Chancen zu ergreifen, um an der Erfüllung der eigenen Wünsche zu arbeiten". Vielleicht mit dem Ziel, Meister im Friseurhandwerk zu werden. Wichtig sei dabei, offen zu bleiben für Bewährtes und Neues, um "nicht alt und langweilig" zu werden. Einerseits sollte in allen Lebenslagen natürlich der Verstand eingeschaltet sein, Entscheidungen aber auch "aus dem Herzen heraus" getroffen werden.

Innungsbeste Junggesellin ist Ida Brusius aus Alsfeld, die im Betrieb von Katrin Rothe in Gießen ausgebildet wurde. Christine Juliana Prell aus Gießen (Ausbildungsbetrieb Gath, Gießen) und Sima Arab (Gießen), die ihren Beruf bei Lisa Klement in Saasen erlernt hat, sind die Punktbesten auf den Rängen zwei und drei.

Abschied nach 45 Jahren

Im Rahmen der Freisprechungsfeier verabschiedete der Prüfungsausschussvorsitzende Steffen Friederichs (Dutenhofen) mit Blumen das Prüfungsausschussmitglied Evelyn Scheld. Im Ausschuss ist Friederichs "Chef-Kollege" von Scheld, in der Friseur-Innung Gießen jedoch steht die Friseurmeisterin aus Reiskirchen als Obermeisterin an der Spitze dieser Handwerksorganisation, deren wichtiger Teil im Blick auf den Nachwuchs der Prüfungsausschuss ist. Evelyn Scheld gehörte 45 Jahre dem Gesellenprüfungsausschuss an, letztmalig aktiv war sie in diesem Jahr. Die erfolgreichen Jungesellinnen und Junggesellen des Prüfungsjahrganges 2021 der Friseurinnung Gießen sind: Alexander Agirmann (Pohlheim, Ausbildungsbetrieb Suhelja Agirmann, Gießen), Sima Arab (Gießen, AB Lisa Klement, Saasen), Luna-Maria Arbesmann (Gießen), Botan Aslan (Aßlar) und Aylin Köse (Heuchelheim, alle drei AB Erdogu - die Friseure, Gießen), Ameneh Benite (Gießen, AB Özer Tülay, Gießen), Ida Brusius (Kirchhain, AB Katrin Rothe, Gießen), Aho Doham (Pohlheim) und Christine Juliana Prell (Gießen, beide AB Gath, Gießen), Fatemeh Haghi (Gießen, AB Klier Group, Gießen), Pauline Sophie Kabelitz (Hungen, AB Anja Müssig, Hungen), Laura Koscinska (Alsfeld, AB Beauty Point, Alsfeld), Leonie Kreiling (Mücke, AB Vanessa Eisenacher, Hungen), Jacklin Jessica Mourad (Gießen, AB Team Milla, Gießen), Claudia Sieg (Gießen, AB Marc Risken, Hausen), Sharon Chantal Stecker (Gießen, AB Denise Barthel, Gießen), Nils Akim Strack (Mücke, AB Mario Siedler, Stockhausen) sowie Esra Yildirim (Laubach, AB Ralf Süßel, Gießen/Lich).