"Frösche tanzten mit lautem Knall" in Gießen

Krisen verändern den Alltag, nicht bloß in Zeiten von Corona. Dabei waren die Probleme, denen sich die Gießener 1920 und damit in der Nachkriegszeit stellen mussten, teils andere als heute. Der Anzeiger blickt in diese schwierige Zeit zurück und fragt: Wie lebte es sich im Städtchen vor 100 Jahren? Im Fokus des fünften und letzten Teils "Nicht nur von Luft und Liebe"steht diesmal der Jahresrückblick zum Jahreswechsel 1920/21. Besonders auffällig sind erhebliche Preissteigerungen bei Lebensmitteln, die sogar zu einem Ausstand führen. Eingebettet ist die Situation an der Lahn in die schwierige Lage der jungen Weimarer Republik. Sie steht 1920 in einem angespannten Verhältnis zu den Siegermächten des Ersten Weltkriegs und muss sich zudem mit den Folgen des Versailler Vertrags auseinandersetzen. Der Kapp-Putsch stellt die Republik im Inneren auf die Probe. (olz)