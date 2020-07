"Frühchen" das Atmen erleichtern: Studie der Unikinderklinik Gießen

Jetzt teilen:

GIESSENSie sind geradezu winzig und wiegen nicht selten nur um die 1500 Gramm oder weniger: Jährlich kommen in Deutschland etwa 60 000 Babys teils weit vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt und gelten damit als Frühgeborene, auch "Frühchen" genannt. Bei über 3000 von ihnen ist die Lunge noch nicht ausreichend entwickelt oder geschädigt, sodass sie direkt nach der Geburt künstlich beatmet werden müssen. Und das häufig mehrere Wochen lang, sonst könnte es nämlich auch noch zu neurologischen Schäden am Gehirn kommen. Neben der Beatmung durch eine Maschine, die diese Funktion für den kleinen Patienten übernimmt, gibt es auch das nicht-invasive CPAP-Verfahren; die Abkürzung steht für "Continuous Positive Airway Pressure". Statt einen Schlauch in die Luftröhre einzuführen (Intubation) - was für Patienten jedes Alters nicht nur sehr unangenehm, sondern auch mit Schmerzen verbunden ist -, wird hier die Eigenatmung mit einem dauerhaft höheren Atemwegsdruck kombiniert, der durch ein auf die Nase gesetztes Schlauchsystem erzeugt wird. Das wiederum erleichtert das Einatmen. Die Abteilung Neonatologie der Kinderklinik des Gießener Universitätsklinikums (UKGM) hat nun federführend eine Multicenterstudie initiiert, mit der untersucht werden soll, wie künftig noch mehr Frühgeborenen mit Lungenschädigungen auf diese Weise geholfen werden kann.

"Extrem sensibler Bereich"

Obwohl das CPAP-Verfahren bereits seit rund 20 Jahren angewandt werde, "muss trotzdem weiterhin jedes zweite Kind zusätzlich invasiv beatmet werden", verdeutlichen Abteilungsleiter Privatdozent Dr. Harald Ehrhardt und Studieninitiator Dr. Markus Waitz die Problematik. Wie wirkungsvoll diese Therapie grundsätzlich ist, zeige schon die Tatsache, dass seit Einführung von CPAP bei "fast 50 Prozent der behandelten Kinder" keine Beatmungsmaschine mehr zum Einsatz kommen musste und damit einhergehende Schädigungen durch die Intubation verhindert wurden. Während ein Beatmungsschlauch laut Ehrhardt circa vier bis sechs Wochen liegen bleiben müsse - und das "in einem extrem sensiblen Bereich" des Körpers -, seien bei der deutlich schonenderen CPAP "im Mittel fünf bis 30 Tage" notwendig, erklärt Waitz. In die zweijährige Studie sollen knapp 220 lungengeschädigte Frühgeborene einbezogen werden, davon jährlich 30 bis 40 vom Klinikum Gießen, die übrigen aus anderen Centern im gesamten Bundesgebiet.

Hauptziel ist es herauszufinden, ob ein höherer, von außen zugeführter Überdruck besser dazu geeignet ist, die Sauerstoffaufnahme in der Lunge zu stabilisieren und somit die maschinelle Beatmung von Säuglingen in noch mehr Fällen als bisher überflüssig zu machen. Dazu will man, so Waitz, zwei Patientengruppen vergleichen: Bei der einen soll der sogenannte Distensionsdruck in der Lunge drei bis fünf Zentimeter Wassersäule betragen, bei der anderen sechs bis acht. Die Kanülen, über die dieser dauerhafte Druck auf die Atemwege des Frühgeborenen ausgeübt wird, seien im Übrigen heutzutage "viel weicher" als die von früher, nennt er als weiteren Fortschritt.

Überhaupt erst in der 36. Woche des ungeborenen Kindes "entwickelt sich die normale Lungenstruktur", berichtet Ehrhardt. Zuvor seien viel weniger luftführende Abschnitte vorhanden und würde die Entwicklungsstörung dafür sorgen, dass "sich nicht so viele Lungenbläschen ausbilden", über die Sauerstoff ins Blut gelangt. Zudem kommt es in diesen auch Alveolen genannten Bläschen zu einem Mangel an Surfactant, dem Protein, das die Oberflächenspannung verringert, wodurch sich die Lunge gut entfalten kann. "Es ist wie bei einem Luftballon, bei dem ein größerer Gegendruck herrscht, wenn man das erste Mal reinbläst. Danach ist es wesentlich leichter", beschreibt Waitz dies an einem Beispiel.

Die CPAP-Therapie kommt aber nicht nur bei Säuglingen, sondern ebenfalls bei lungenkranken Erwachsenen zum Einsatz, so etwa im Falle der aktuellen Corona-Pandemie. Auch auf den Intensivstationen des UKGM wurden und werden Coronapatienten neben den maschinellen Methoden mit diesem nicht-invasiven Verfahren behandelt. Dabei haben sie mit denselben Problemen wie die Kleinen zu kämpfen: "Auch von erwachsenen Patienten wird die Beatmung nicht toleriert", sei dies immer mit einer begleitenden Sedierung und Schmerztherapie verbunden, erläutert Waitz. Daher sind die Untersuchungsergebnisse auch für Erwachsene interessant, weshalb Ehrhardt von einer "richtungsweisenden" Studie spricht.

Das Team der Gießener Neonatologie strebt eine stete Verbesserung der Versorgung der Frühgeborenen am UKGM an. Da Behandlung und Forschung mit hohen Kosten verbunden sind, freut man sich über Spenden. Auf folgendes Konto: Justus-Liebig-Universität Gießen, Projektkostenstelle: 62880360 (bitte immer angeben), Landesbank Hessen-Thüringen, IBAN: DE93500500000001006543, BIC: 50050000. Ansprechpartner ist Abteilungsleiter PD Dr. Harald Ehrhardt (E-Mail: Harald.Ehrhardt@paediat.med.uni-giessen.de).