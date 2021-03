Früherer Gießener OB Hans Görnert gestorben

Hans Görnert (r.) gratuliert 1985 seinem OB-Nachfolger Manfred Mutz, der bereits 2013 verstorben ist. Foto: GA-Archiv

GIESSEN - Die Stadt Gießen trauert um ihren langjährigen ehemaligen Oberbürgermeister Hans Görnert, der in der Nacht auf Freitag im Alter von 86 Jahren in Berlin verstorben ist. Der CDU-Politiker war von Juni bis Oktober 1977 Bürgermeister und anschließend bis 1979 Oberbürgermeister der Stadt Lahn. Nach deren Auflösung wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Gießen gewählt und übte dieses Amt bis 1985 aus. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik war Hans Görnert einige Jahre als Rechtsanwalt in Gotha und Berlin tätig.

Für den Magistrat spricht Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) in einer Pressemitteilung von einem "Verlust, den viele in Gießen bedauern. Wir verneigen uns in tiefer Trauer und in höchster Achtung vor seiner Lebensleistung, vor einem großen Mann unserer Stadt, der hier viele Wege geebnet, viele Spuren hinterlassen, viele Entwicklungen und Menschen geprägt hat. Wir werden sein Andenken in Ehren halten". Hans Görnert habe sich als Oberbürgermeister aller Bürger*innen verstanden. Kultur, Geschichte und menschliche Werte hätten in seinem Wirken einen hohen Stellenwert eingenommen. So gingen die Begegnungswochen der ehemaligen Gießener jüdischen Bürger*innen in Gießen und die Begründung der Städtepartnerschaften mit Netanya in Israel sowie Waterloo in den USA auf seine Initiativen zurück.