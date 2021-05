FSJ bei der Lebenshilfe

Jetzt teilen:

GIESSEN - Jährlich bietet die Lebenshilfe Gießen über 60 Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an, darunter auch die Möglichkeit eines Inklusiven FSJs für Menschen mit Handicap. Das FSJ richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. In zwei inhaltsgleichen Online-Informationsveranstaltungen informiert das gemeinnützige Unternehmen am 8. und 10. Juni (jeweils ab 17 Uhr) über formale Aspekte des FSJs sowie über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Lebenshilfe Gießen. Beide Termine finden via Microsoft Teams statt. Voranmeldung ist per E-Mail an i.ruehl@lebenshilfe-giessen.de oder telefonisch unter 06404/ 804-249 notwendig. Erste Informationen zum Thema FSJ finden sich auch auf www.lebenshilfe-giessen.de.