"FuBi 2.0" aus Gießen überzeugt bei "Hot oder Schrott" auf VOX

Mitarbeiter der Gießener Reha-Werkstatt stellen "FuBi 2.0" her. Foto: Lebenshilfe

GIESSEN - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Gießen sind schon lange von ihrem Produkt überzeugt, nun erfolgte auch eine Bestätigung dieses Eindrucks in der Sendung "Hot oder Schrott - die Allestester" beim TV-Sender VOX: Dort ging es diesmal um das Fußball-Billard "FuBi 2.0". Das aus nachhaltigen Materialien bestehende Spiel wird in der Gießener Reha-Werkstatt (Standort Mitte) im Erdkauter Weg hergestellt. Dabei handelt es sich um eine Rehabilitationseinrichtung für Menschen mit chronisch-psychischen Erkrankungen.

In der aktuellen Ausgabe von "Hot oder Schrott" - deutschlandweit schalten in der Regel rund eine Million Zuschauer ein - kam "FuBi 2.0" auf den ausgiebigen Prüfstand. Das 66 Zentimeter lange und 36 Zentimeter breite Spiel durchlief den Testlauf bei einem Paar aus dem nordrhein-westfälischen Jülich, bei einer Vierer-Studenten-WG aus Köln sowie bei der Familie Hopf aus Berlin. Alle Tester, selbst diejenigen, die mit Fußball normalerweise wenig anfangen können, waren mit vollem Einsatz und viel Spaß bei der Sache. "Eine positive Beurteilung erfuhr nicht nur der sozialunternehmerische Hintergrund des Produkts, sondern insbesondere der Umstand, dass sich 'FuBi 2.0' ohne größere Aufbauarbeiten spielen lässt", teilt die Lebenshilfe in einer Presseerklärung mit.

Das einhellige Schlussfazit der drei Test-Gruppen sei denn auch nach ausreichender Erprobung positiv ausgefallen. "Ich finde es genial, es macht super viel Spaß. Ich muss auch sagen: Es ist sehr, sehr gut durchdacht. Es hat sowohl mit Taktik zu tun, hat aber auch einen Action-Teil", resümierte etwa der Berliner Alexander Hopf, während Kathrin aus Jülich betonte: "Das ist eigentlich super gemacht. Ich finde es auch toll, dass das ein Produkt von der Lebenshilfe ist." Die Daumen der Studenten aus Köln zeigten ebenfalls nach oben, unter anderem, weil "FuBi 2.0" auch "von der Omi mit dem Enkel" zusammengespielt werden könne.

"Wir freuen uns natürlich sehr über die positiven Bewertungen und dass das Produkt eine solche Öffentlichkeit erfahren hat. Auch im Nachgang an die Sendung haben wir viel positives Feedback erhalten, auch von anderen Werkstätten für behinderte Menschen. Es zeigt sich einmal mehr: Unsere Mitarbeiter*innen in der Reha-Werkstatt Mitte machen eine fantastische und qualitativ hochwertige Arbeit, die im Fall von 'FuBi 2.0' sogar generationsübergreifend für Spielspaß und Freude sorgt", so Jürgen Gall (Koordination Vertrieb und Produktentwicklung) sowie Melanie Hagedorn (Marketing und Vertrieb) von der Lebenshilfe Gießen.

Die genannte Folge (Staffel 80, Folge 33) von "Hot oder Schrott" ist auf www.tvnow.de verfügbar. Das Spiel "FuBi 2.0" sowie sein Ableger "FuBi to go" sind unter anderem im Online-Shop der Lebenshilfe Gießen (www.stilmalanders.de) erhältlich.