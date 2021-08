Führung durch Flussstraßenviertel

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bei einer Stadtteilführung durch das Flussstraßenviertel am 28. August bietet Ali Shaker Einblicke in die lokale Migrationsgeschichte. Die Stadtteilführung ist im Kontext des Projekts "Migration Trail" von Nordstadtverein e.V. und Transit Gießen e.V. entstanden. Beteiligt sind auch das Quartiersmanagement Flussstraßenviertel sowie die Wohnbau Gießen GmbH und die Koordinierungsstelle Soziale Stadterneuerung, die städtebauliche Projekte im Quartier vorstellen werden. Treffpunkt ist am Nordstadtzentrum (Reichenberger Straße 9) um 14 Uhr.

Um Anmeldung bis zum 20.August wird gebeten: per E-Mail an soziale.stadterneuerung@giessen.de.