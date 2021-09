Fünftes Zertifikat für „Regenbogenland“

V.l.: Gerda Weigel-Greilich, Erzieherin Mirjeta Henning und Melanie Schmidt (Mathematikum) bei der Re-Zertifizierung der Kita „Regenbogenland“. (Foto: Stadt Gießen)

GIESSEN - (red). Am Dienstag wurde die Kita „Regenbogenland“ in Gießen bereits zum fünften Mal zum „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. Die offizielle Plakette wurde in Anwesenheit der Stadträtin Gerda Weigel-Greilich und der Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung Vanessa Van Harsselaar durch Melanie Schmidt, der Netzwerkkoordinatorin der Stiftung „Haus der kleinen Forscher,“ an die pädagogischen Fachkräfte und Kinder überreicht.

Die Kindertagesstätte zeigt kontinuierliches Engagement bei der Förderung frühkindlicher Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Mathematikum Gießen ist das lokale Netzwerk für die Stadt Gießen und vertritt die Stiftung aus Berlin vor Ort.

Die Pädagogen der Einrichtung bilden sich regelmäßig fort, um Kinder bei ihrer täglichen Entdeckungsreise zu begleiten. Mit der nun bereits fünften Auszeichnung zu dem Thema „Mein Körper – Wirbelsäule“, beweist das Team der Kita, dass sie das Konzept dauerhaft in die tägliche Arbeit integriert hat. Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben.