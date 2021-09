Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nicht nur als Privatpersonen haben Gießener Fünfziger in den letzten Wochen gespendet, um die Not der Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu lindern. Aus der Vereinskasse geholfen haben – wie eine aktuelle Umfrage des Gesamtvorstands ergab – zudem zehn Damen- und sieben Herren-Jahrgangsvereinigungen. Sie haben zusammen 7620 Euro überwiesen, im Schnitt also knapp 450 Euro pro Jahrgang.