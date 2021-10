Funkelnde Duette im Saal

Spitzenmusiker zu Gast in Gießen: Pianistin Anna Tyshayeva und Violinist Michel Gershwin. Foto: Schultz

GIESSEN - Einen unerwarteten Genuss erlebten die Besucher des Konzerts der Pianistin Anna Tyshayeva und des Violinisten Michel Gershwin am Montagabend im Hermann-Levi-Saal. Die internationalen Spitzenmusiker präsentierten ein Programm mit Werken von Beethoven, Schubert und Mendelssohn Bartholdy. Das von der Jüdischen Gemeinde veranstaltete Konzert riss das Publikum mit: ein Volltreffer.

Dov Aviv vom Vorstand der jüdischen Gemeinde freute sich eingangs, "dass wir mal wieder eine öffentliche Veranstaltung machen können" und dankte für die Unterstützung des Zentralrats der Juden Deutschlands und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der Schwerpunkt des Konzerts liege darin, Orchesterwerke einmal anders zu musizieren, sagte Tyshayeva. Los ging's mit zwei Werken von Max Bruch, den jüdischen Gebeten "Kol nidrei" und "Ave Maria", arrangiert für Violine und Klavier von Michel Gershwin. Ersteres begann das Duo melancholisch, dann wurde es dramatisch, und man vernahm Elemente und Wendungen wie aus dem Stummfilmgenre. Gershwin agierte schon hier mit einem sagenhaft kantablen Ton. Tyshayeva zeichnete derweil den orchestralen Background authentisch nach. Beide realisierten ein recht dramatisches Geschehen differenziert und feinfühlig, liedhaft. Das "Ave Maria" kam dann etwas ausufernder, voller: ein großes Melodram mit leidenschaftlicher Violine - einfach zauberhaft.

Beethovens folgende Klaviersonate Nr. 14 op. 27 Nr. 2 in cis-Moll (vulgo Mondscheinsonate) ist für die Pianistin wie alle Klavierstücke ein Orchesterwerk, das "ins Klavier übersetzt wurde". Sie betonte den unkonventionellen Aufbau: "Es fängt mit Fantasie an, dann mäßig, dann schnell: Seither komponiert man anders". Tyshayeva setzte die drei Ebenen traumhaft sicher um. Erst versonnen, zart, poetisch, mit feinsten Nuancen, dann etwas lebhafter, mit präzise gesteigerter Dynamik und schließlich fulminantem Abschluss. Keine Manierismen, null Effekthascherei, nur Konzentration aufs Werk.

Franz Schuberts Sonate für Klavier und Violine Op. 137 Nr. 1 D-Dur war sodann der Höhepunkt dieser intensiven musikalischen Kooperation. Gershwin überzeugte mit Charme in der Melodielinie, es gab kräftige Akzente und tänzerische Elemente. Das war ein federleichtes Gleiten im Duett, ein wunderbares Abwechseln und Verschränken der Stimmen. Es folgten elegante Verquirlungen und eine bildschöne Melancholie, schließlich intensive Fröhlichkeit, Erfüllung, große Akzente, am Klavier kleine technische Varianten. Die Pianistin glänze durch ihre zurückhaltende Begleitung.

Dann Mendelssohns Violinkonzert e-Moll op. 64: Ein lebhaftes Intro mit hochintensiver Geige, kraftvolles Klavier, eine Kaskade farbiger Einfälle mit wunderbarem Wechsel zwischen zart und stark. Erneut wurden dabei die wunderbar leichten Interaktionen und die inhaltliche Übereinstimmung erkennbar. Kurz gesagt: Tyshayeva und Gershwin stellten das Werk einfach funkelnd in den Saal.

Anna Victoria Tyshayeva aus Odessa, Gewinnerin des 1. Preises beim Internationalen "Alexander Skrjabin"-Klavierwettbewerb in Paris, ist eine international agierende Solistin und Kammermusikerin. Sie trat bereits in ganz Europa auf und leitet diverse Musikfestivals. Sie studierte am staatlichen Konservatorium ihrer Heimatstadt und an den Musikhochschulen Frankfurt, Nürnberg und Trossingen. Michel Gershwin studierte am Moskauer Konservatorium. Nach Stationen als Konzertmeister des St. Petersburger Philharmonischen Kammerorchesters, des Orchestre de Opera National de Lyon sowie des Philharmonischen Orchesters der Oper Frankfurt arbeitet er als Solist und ist als Primarius des "Gershwin Quartetts" sowie des Streichsextetts "Sextuor a cordes Opus 62" in der ganzen Welt zu erleben. Er lebt in Paris, wo er eine Professur am renommierten Conservatoire National Supérieur de Musique innehat.