Funkkolleg-Reihe "Mensch und Tier" startet Samstag

GIESSEN/FRANKFURT - Im neuen "hr-iNFO"-Funkkolleg dreht sich alles um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Start der 20-teiligen Hörfunk- und Podcastreihe ist am Samstag, 5. Dezember, im Programm von "hr-iNFO" sowie zeitgleich bei hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek.

Schmusehündchen, Pleitegeier, schlauer Fuchs: Tiere prägen unser Leben - und das nicht nur in der Sprache. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Biologie den Menschen selbst längst als Teil der Tierwelt erkannt hat. Doch welche Position kommt uns darin zu? Warum idealisieren und umschwärmen wir die einen Tiere, verfolgen und töten die anderen? Wie lernen wir unsere Mitgeschöpfe besser zu verstehen und zu schützen? Und was können wir von ihnen für unsere eigene Zukunft lernen?

In der Auftaktfolge widmet sich Biologe Stephan Hübner der oft abschätzig beurteilten Vermenschlichung von Tieren in der Populärkultur und ob diese - etwa für Pädagogik und Forschung - nicht auch nützlich sein kann. Bienen rechnen, Fische benutzen Werkzeuge und Katzen binden sich ähnlich an ihre Halter wie Kleinkinder an ihre Eltern - um nur drei Beispiele zu nennen. In Folge zwei fragt Dagmar Röhrlich, "warum der Mensch kein Tier sein will", und Niklas Vogel untersucht in Folge drei die "Ursachen und Dimensionen des Artensterbens".

Prominente Stimmen

In 20 Folgen und mehreren "Extras" geht das Funkkolleg-Team unter der Leitung von Stephan Hübner dem Mensch-Tier-Verhältnis interdisziplinär auf den Grund. Regie führte Marlene Breuer. Sarah Grunert (Schauspiel Frankfurt) und Max von Pufendorf (bekannt aus "Tatort" und "Charité") sprachen die meisten Texte ein. Das Funkkolleg gibt es seit 1966. Es ist damit eines der ältesten und renommiertesten Bildungsangebote im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Wissenschaftlich begleitet wird das aktuelle Funkkolleg von Prof. Volkmar Wolters und seinem Team von der Arbeitsgruppe Tierökologie am Fachbereich Biologie und Chemie der Justus-Liebig-Universität. Auf der Website steht ein Angebot mit Zusatz- und Unterrichtsmaterialien bereit - unterstützt vom Hessischen Kultusministerium.