"Funktionierende Integration braucht Geld und Wille"

Rassismus muss bekämpft werden. Darin waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion einig. Foto: Kremer

GIESSEN - Integration, der Kampf gegen sowohl offenen als auch versteckten Rassismus und eine faire und repräsentative Vertretung für Menschen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung - bei der Podiumsdiskussion im Rathaus mit dem Ausländerbeirat der Stadt Gießen sind sich alle Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl einig: Das muss gefördert werden. Nun stellt sich nur noch die Frage, welche Instrumente und Maßnahmen für die Parteien und ihre Kandidaten als mögliche Lösung vorstellbar und umsetzbar sind.

Alexander Wright (Grüne) "versteht, was es bedeutet, wenn man zwei Heimaten hat", da sein Vater aus England kommt, gibt aber auch zu bedenken: "Es ist vielleicht nicht so schlimm bei mir", schließlich sehe man ihm seine nicht-deutsche Herkunft kaum an. Auch Marco Rasch (Die Partei) zieht einen persönlichen Bezug zu dem Thema: "Viele Leute würden auch von mir behaupten, dass ich einen Migrationshintergrund habe, denn ich komme aus Bayern." Frank-Tilo Becher (SPD) findet es spannend, welche Assoziationen es mit dem Wort "Migration" direkt gibt und macht das an einem Beispiel deutlich: Um Inklusion zu schaffen, müsse man beispielsweise ein Gebäude so einrichten, dass sich auch ein Rollstuhlfahrer selbstständig darin bewegen könne. Übertragbar sei das auf das Bildungssystem und Mitspracherecht, jeder solle das Recht auf gleiche Chancen haben. Als potenzielle Maßnahme nennt er zum Beispiel ein kommunales Wahlrecht für alle.

Frederik Bouffier (CDU) hält den Sport für ein elementares Instrument zur Förderung der Integration, da er als Kind selbst erfahren habe, dass es in einer Fußballmannschaft egal sei, woher die Mitspieler kommen, man gewinnt und verliert als Team. "Für mich ist wichtig, dass wir Integration als Zusammenführen verstehen." Das sei keine Einbahnstraße, sondern beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Thomas Dombrowski (unabhängig) hält es "ganz kurz und einfach": Er verbindet Migration mit Liebe und Freundschaft. Bei der Frage nach einem konkreten Budget zur Förderung der Integration will sich keiner der Kandidaten festlegen. Dombrowski erkundigt sich als "Newcomer" nach dem bisherigen Budget, muss aber feststellen, dass es bisher noch keins gibt.

INFOSTAND Am Samstag, 25. September, von 10 bis 13 Uhr ist der Ausländerbeirat erneut mit einem Infostand am Berliner Platz vertreten. Das Gremium ruft alle wahlberechtigten Personen auf, ihr demokratisches Recht auszuüben und demokratische Parteien zu wählen. Die Sensibilisierung der Migrantinnen und Migranten für ihr Wahlrecht sieht der Ausländerbeirat als eine seiner zentralen Aufgaben.

Moderator Zeynal Sahin wirft ein, dass es für funktionierende Integration Geld und Willen braucht, Letzteres sei genügend vorhanden, die Mittel würden aber fehlen. Das Budget müsse in einem Rahmen sein, den man händeln kann, meint Bouffier, er würde in mehr Sport- und Bewegungsplätze investieren sowie gute Bildungs- und Ausbildungsplätze schaffen.

Becher wolle sich zunächst erkundigen, an welchen Stellen noch Bedarf ist: "Wenn ein Budget fehlt, müssen wir zuerst darüber reden, was schon geleistet wird und was noch gebraucht wird." Auch Wright hält eine Festlegung auf ein exaktes Budget zu diesem Zeitpunkt für nicht möglich, da Integration zu viele verschiedene Bereiche betreffe und die Maßnahmen, die er sich vorstellen kann, sehr vielfältig seien. Als Berufsschullehrer sei ihm Bildung und die Schaffung von fairen Verfahren bei der Suche nach Ausbildungsplätzen besonders wichtig: "Wir brauchen anonyme Bewerbungsverfahren." Rasch könne sich als Maßnahme zur Förderung der Integration vorstellen, das Apfelweinfest in die Nordstadt zu verlegen. Er ist auch der einzige, der sich eine Quote für Menschen mit Migrationshintergrund unter den Verwaltungsangestellten gut vorstellen kann, würde diese Quote aber eher "Kartoffelobergrenze" nennen. Wright spricht sich gegen eine feste Quote aus; aufgrund des Anteils von einem Drittel Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung nennt er als Ziel allerdings auch ein Drittel Vertreterinnen und Vertreter, deren Herkunft nicht ausschließlich Deutsch ist.

Bouffier stimmt dem zu, es gebe noch viel Nachholbedarf, aber ein Fan von starren Quoten sei er nicht. Becher zeigt sich zögerlich, zwar sei er nicht direkt dagegen, schließlich wolle er auch das Ziel von einem Drittel erreichen, fragt sich allerdings, ob die Quote das richtige Instrument dafür sei. Dombrowski überlegt, welche Kriterien für die Vertreter der Bevölkerung notwendig seien, gibt zu bedenken: "Die deutsche Sprache ist hier in Deutschland leider Pflicht" und erntet damit Kopfschütteln aus dem Publikum. Die Nachfrage, warum die CDU und die Grünen den Ausländerbeirat durch eine Kommission ersetzen wollen, streiten beide Parteien ab: Hier in Gießen soll es den Ausländerbeirat weiterhin und mit denselben Rechten geben. Wright wirft ein, dass er sich eine Kommission als Ergänzung vorstellen könne. Bei der Frage nach der AfD sind sich alle Kandidaten einig: Niemand sehe eine Zusammenarbeit mit dieser Partei vor. Nach anderthalb Stunden beendet Sahin die Diskussion: "Wir werden unsere Forderungen stellen", verspricht er als Vertreter des Ausländerbeirats und hofft auf gute Zusammenarbeit.