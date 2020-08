Für "Bande" droht in Gießen deutlich längere Haft

Reichlich Lesestoff: Der Hauptangeklagte im Prozess um den Onlineshop "Chemical Revolution" möchte auch in seiner Zelle in den Akten schmökern. Foto: Mosel

GIESSEN. Mit Hund Timmy haben die drei Geschwister und ihre Cousine allerhand Abenteuer erlebt und verzwickte Geheimnisse gelöst. Folglich waren die "Fünf Freunde" ohne Zweifel eine echte Bande. Auch "Die drei ???" können wohl als Bande durchgehen. Als Team haben die drei Nachwuchsdetektive ihre Näschen schließlich in allerlei fremde Dinge gesteckt. Ganz sicher aber sind beide Gruppen weit davon entfernt, "kriminelle Vereinigungen" zu sein. Die sieben Männer, die sich wegen des florierenden Drogenhandels auf der Online-Plattform "Chemical Revolution" im "Externen Sitzungssaal 2" des Landgerichts Gießen in der Kongresshalle verantworten müssen, sind nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ebenfalls eine Bande.

Allerdings lässt sich vermuten, dass die Angeklagten - im Falle einer Verurteilung - viel lieber als "kriminelle Vereinigung" gelten möchten. Denn während sprachlich eine Clique von neugierigen Lausbuben zum Schmunzeln verleitet, ist strafrechtlich der Begriff "Bande" im Zusammenhang mit Drogenhandel durch erhebliche Strafandrohungen gekennzeichnet. Bei "nicht geringen Mengen" Kokain, Heroin oder Amphetamin geht es um mindestens fünf Jahre. Wer hingegen "eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist", kann maximal fünf Jahre erwarten. Wenngleich der Ausdruck weit Schlimmeres erahnen lässt. Zumindest hat die Neunte Strafkammer bereits unmittelbar nach Verlesung der Anklageschrift den rechtlichen Hinweis gegeben, dass nicht nur eine Verurteilung als "Bande", sondern eben auch als "kriminelle Vereinigung" in Betracht kommt. Und diese Frage dürfte im Mittelpunkt der bislang terminierten 14 Verhandlungstage stehen.

"Crime Network"

Zumindest gemeinsam sollen die sieben Männer aus Deutschland, den Niederlanden und Polen zwischen September 2017 und Januar 2018 in neun Fällen kiloweise Drogen aus Holland eingeführt und auf "Chemical Revolution" verkauft haben. Die Aufgaben sollen zwischen den Partnern, die sich untereinander fast gar nicht kannten, indes ganz unterschiedlich verteilt gewesen sein. Um das Geschäft in Gang zu bringen, sei rechtzeitig "Werbung" auf dem Marktplatz "Crime Network" geschaltet worden, berichtete einer der Angeklagten schon zu Prozessauftakt am Mittwoch. Dabei seien auch "Tester" an potenzielle Kunden verschenkt worden, die sich zuvor registriert hatten. "Das waren Nutzer, die dann eine Rezension schreiben wollten", so der 30-Jährige aus Brandenburg an der Havel. Der dunkelhaarige Mann mit Brille war nach eigenen Angaben für den Versand und die "Kundenbetreuung" zuständig. Er hat sein Engagement für "Chemical Revolution" ausführlich gestanden und von den Wohnungen in ganz Deutschland - auch in Ortenberg in der Wetterau - berichtet, in denen er die Drogen gebunkert hat. Er sei davon ausgegangen, dass neben ihm noch ein "Joko", der sich um alles gekümmert habe, sowie der Drogenorganisator aus den Niederlanden zum Team gehörten. Zudem habe es einen Administrator gegeben, der den Shop installiert hat - "und dann noch die Fahrer". Für einen von ihnen verliest der Gießener Rechtsanwalt Alexander Hauer am zweiten Prozesstag eine Erklärung ab, in dem der Berufskraftfahrer die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ebenfalls fast vollständig einräumt.

Bis es soweit ist, stehen allerdings über Stunden zunächst Verfahrensfragen und etliche Beratungsunterbrechungen auf dem Programm. Die beiden Verteidiger des Hauptangeklagten fordern, dass ihrem Mandanten entweder ein Laptop mit der kompletten Akte oder ein Ausdruck der 34 Hauptbände und 30 Sonderbände zur Verfügung gestellt wird. Dies sei für "ein faires Verfahren" unabdingbar, heißt es in dem Antrag unter Verweis auf die Menschenrechtskonvention. Zwar hat der Vorsitzende Dr. Klaus Bergmann bereits veranlasst, dass die sieben Angeklagten in der Hauptverhandlung per Bildschirm auf den Rechner eines ihrer Rechtsanwälte zugreifen können, aber das erachten die beiden Juristen für nicht ausreichend. Das gilt auch für die Erlaubnis, an fünf Tagen in der JVA jeweils fünf Stunden unter Beobachtung zu lesen. Der 27-Jährige, den die Staatsanwaltschaft für "Joko" hält, möchte nämlich auch in seiner Zelle zur Vor- und Nachbereitung des Prozesses in den mehrere tausend Seiten umfassenden Schriftstücken stöbern. Das wird von den Richtern abgelehnt, da "nicht sichergestellt werden kann, dass die Geräte keinen Internetzugang haben". Aus dem gleichen Grund darf auch der 30-Jährige nicht selbst eine Computermaus benutzen. Nun soll per Gutachten geklärt werden, ob ein Rechner nicht doch so "ausgestattet werden kann, dass ein Internetzugang ausgeschlossen ist".

Ob die Strafkammer dem Beweisantrag entspricht, ist noch offen. Fest aber steht schon jetzt, dass sich die drei Berufsrichter und zwei Schöffinnen damit auseinandersetzen müssen, ob sich die Mitglieder einer Bande untereinander persönlich kennen und ihr kriminelles Handeln gemeinsam planen müssen. Oder ob es genügt, sich unter Spitznamen in diversen Chatrooms auszutauschen. Diese Frage ist rechtlich überaus spannend und mit ihrem Urteil könnte das Gericht juristisches Neuland betreten.