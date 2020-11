Für Beschäftigte am UKGM in Gießen einsetzen

Die Koalition will Sicherheit für die Beschäftigten am Uniklinikum. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Welche Folgen hat die Übernahme des Universitätsklinikums Gießen und Marburg durch Asklepios für den Standort Gießen? Die Koalition hat Erwartungen formuliert. Sie will vermeiden, dass für die Beschäftigten Nachteile entstehen. Zugleich wollen SPD, CDU und Grüne die Qualität der Krankenversorgung sowie von Forschung und Lehre langfristig gesichert sehen. Mit einem entsprechenden Antrag fordern die Partner den Magistrat auf, sich dafür beim Land einzusetzen. Der Hauptausschuss votierte am Montag mehrheitlich für das Papier, mit dem sich auch die Stadtverordnetenversammlung noch befasst.

Die Partner fordern, dass das Land seinen Einfluss in vollem Umfang geltend macht. Der Miteigentümer soll die Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen nur unter der Bedingung fördern, dass "arbeitsrechtliche und tarifliche Verbesserungen zugunsten der Beschäftigten erreicht werden", heißt es in dem Antrag. Eingebracht wurde er von Klaus-Dieter Grothe. "Asklepios hat in jedem Haus eigene Verträge. Die Beschäftigten machen sich natürlich sorgen, aber das Land kann Vorgaben machen", sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Als Stadt müsse man deshalb darauf dringen, dass es bei der Übernahme zu klaren tarifvertraglichen Reglungen kommt. "Es ist gut und richtig, dass die Stadtverordnetenversammlung sich erklärt", meinte Gerhard Merz von der SPD. Es gelte, die Sorgen und Nöte der Beschäftigten ernst zu nehmen, wobei er wenig Zuversicht habe, dass die Landesregierung das "bisschen Einfluss" nutzt. Michael Janitzki von der "Gießener Linken" sah wenig Aussicht auf Erfolg. Er bezeichnete die Privatisierung des UKGM im Jahr 2005 als "Grundübel". Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus Dieter Greilich von der FDP erklärte dagegen, dass die Investitionen, die Rhön in Gießen geleistet habe, gut gewesen seien. Einstimmig passierte der erste Teil des Antrags den Ausschuss. FDP und AfD votierten jedoch gegen den Passus, mit dem Landesinvestitionen an arbeitsrechtliche und tarifliche Bedingungen geknüpft werden sollen.