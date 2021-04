Für besonderes Engagement geehrt

In Hessen kamen gleich zwei Siegerprojekte des bundesweiten Wettbewerbs aus der Region Gießen. (Foto: DAK-Gesundheit)

GIESSEN - „Gesichter für ein gesundes Miteinander“: Unter diesem Motto haben bundesweit rund 400 Projekte und Einzelpersonen an einem Wettbewerb für besonderes Engagement in Corona-Zeiten teilgenommen. In Hessen kamen gleich zwei Siegerprojekte aus der Region Gießen. Annette Gümbel und ihr Verein Lich Basketball überzeugten mit „Guides in der Corona-Krise“ in der Kategorie „Gesichter für eine gesunde Gesellschaft“. Das Projekt des Nordstadtvereines „Die Nordstadt speckt ab“ von Irena Burk gewinnt als Gesicht für ein „gesundes Leben“. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und die DAK-Gesundheit zeichneten nun die Erstplatzierten aus.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, Schirmherr der Kampagne in Hessen, betonte anerkennend: „Mein herzlicher Dank gilt allen, die ihre Zeit und ihre Kraft für das Miteinander in unserer Gesellschaft einsetzen. Denn wir wollen an einem Ort leben, in dem das Gemeinsame zählt.“ Gießens DAK-Chef Manuel Höres betonte: „Wir werden alle seit Monaten auf eine harte Probe gestellt. Die Pandemie hat den Umgang miteinander stark beeinflusst. Gerade jetzt haben sich einige nachhaltig für ein gesundes Miteinander eingesetzt. Es freut mich besonders, dass gleich zwei Siegerprojekte aus dem Kreis Gießen kommen. Das Engagement von unseren beiden Gewinnerinnen ist bemerkenswert und ich möchte mich für ihren regionalen Einsatz herzlich bedanken.“

Die Kategorie „Gesichter für eine gesunde Gesellschaft“ wendet sich an Menschen, die sich beispielsweise für ihre Nachbarschaft oder gegen Mobbing einsetzen und so zeigen, wie ein gesundes Miteinander mit mehr Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gelingen kann. Der Verein Lich Basketball engagiert sich mit dem Projekt „Guides in der Corona-Krise“ für Solidarität, Hilfsbereitschaft und Bewegung für Jung und Alt. So wurden Kinder mit dem Fahrrad zur Schule begleitet, ein Einkaufsservice für Ältere und Risikopatienten eingerichtet oder Mitmenschen auch einfach eine Freude gemacht mit individuellen Besorgungen, wie Blumen oder einem Essen. „Wir wollten in der Krise andere Menschen unterstützen und damit unserem Verein die Gelegenheit geben, sich aktiv und solidarisch einzubringen und nicht in Passivität zu verfallen. Wir wollten helfen und nicht jammern!“, sagte Annette Gümbel, Vorstandsvorsitzende von Lich Basketball e.V., zum Gewinn.

In der Wettbewerbskategorie „Gesichter für ein gesundes Leben“ werden Menschen angesprochen, die neue Ideen zum Gesundbleiben entwickeln – etwa für alkoholfreie Afterwork-Partys, Yoga-Treffen für Senioren oder gesundes Kochen für Kinder. Alles, was der körperlichen oder seelischen Fitness dient, ist in dieser Kategorie möglich. Irena Burk unterstützt übergewichtige Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Projekt „Die Nordstadt speckt ab“ Bewegung und eine gesunde Ernährung in ihr Leben zu integrieren und so nachhaltig die Lebensqualität zu verbessern. Durch wöchentliche Treffen mit Coaching in Lebensmittellehre und Bewegungsförderung schafft sie ein niederschwelliges und kostenloses Angebot in einem sozial benachteiligten Stadtteil. Das Ergebnis ist eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig motiviert und beisteht. Irena Burk, Projektleiterin und Mitglied des Nordstadtvereins erklärt: „Hilfreich anderen Menschen zur Seite zu stehen, bedeutet auch ihre Situation zu verstehen. Das gilt auf allen Ebenen, auch bei einer Ernährungsumstellung. Der Erfahrungsaustausch über Erfolge und Misserfolge, sowie die Motivation durch die Gruppe haben schnell positive Wirkung gezeigt. Corona hat uns zwar herausgefordert, aber nicht ausgebremst – wir bleiben am Ball. Die Nordstadt speckt – immer noch – ab!“

Im Juni kürt eine Bundesjury um DAK-Vorstandschef Andreas Storm aus allen Landessiegern die Bundesgewinner.