"Für Campusplatz ohne Landebahn" in Gießen

Demo mit Asta-Wahrzeichen: Die deutlich verbreiterte Rathenaustraße trennt das Philosophikum I von Namensvetter II.

GIESSEN - "Es gibt Themen, die sind irgendwann einfach vorbei. Und dann gibt es das Thema mit der Rathenaustraße", brachte es eine Teilnehmerin der Demonstration am Samstag auf den Punkt. Bereits seit 2013 wird darüber debattiert, wie der künftige "Campus der Zukunft" der Justus-Liebig-Universität (JLU) - also das erneuerte Philosophikum - mit der bestehenden Straße vereinbar ist. Die momentane Situation sorgt für Unmut, nicht nur beim Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta), sondern auch bei der Grünen Jugend, UniGrün oder anderen Gruppierungen. Die Forderung: Eine sinnvolle Gestaltung der Rathenaustraße. Wie die Definition von "sinnvoll" im Bezug auf die Verkehrsstraße aussieht, darüber scheiden sich bereits seit Monaten die Geister.

Asta-Referent Oliver Jenschke organisierte auch deshalb in der Rathenaustraße eine Demonstration unter dem Motto "Für einen Campusplatz ohne Landebahn". Der Begriff "Landebahn" rührt daher, dass die Bürgersteige beim ersten Blick den Eindruck vermitteln, fließend in die Straße überzugehen. Eine Straße, auf der im ersten Moment für Fahrräder kein Platz zu sein scheint. Jenschkes Aufruf folgten bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein rund 50 Teilnehmer, die meisten davon Studierende der JLU.

"Ort für alle"

Neben dem Demonstrationsgrund war den Beteiligten sichtlich anzusehen, dass sie sich darüber freuten, sich nach wochenlanger Abstinenz wieder persönlich als Gruppe zu sehen. Mit Fahrrädern und Transparenten waren sie gekommen, um für die Neugestaltung der Fläche zu demonstrieren. Dort, wo momentan die Straße entlangläuft, soll der "Campus" entstehen.

Für die Studierenden ist klar: Dieser muss schlichtweg ein sogenannter "shared space" sein, also ein Ort, an dem alle Verkehrsarten miteinander harmonieren können. Dieser Ort war 2014 ursprünglich beschlossen worden, wurde dann aber auf Betreiben der CDU drei Jahre später gekippt, denn aus Sicht der Christdemokraten, so der Redner, habe der motorisierte Individualverkehr Priorität. "Die Situation hat sich nicht verbessert, nein sie hat sich verschlimmert", prangert Jenschke an. Man habe damals auf einen Konsens gehofft, jedoch lediglich einen absoluten Minimalkonsens erhalten. "Die CDU sagte damals, dass es an der Rathenaustraße zu Konflikten kommen würde, wenn Autos warten müssten", berichtet der Referent, was von den Anwesenden mit Lachern quittiert wird. Der damals vorhandene Zebrastreifen in der Rathenaustraße sei ersatzlos gestrichen worden, da die Autos alleinigen Vorrang hätten. "Fahrradschutzstreifen sind verkleinert oder nicht vorhanden. Radfahrer werden hier zum Abschuss freigegeben", meint Jenschke weiter. Die Belange der Studierenden, da sind sich die Teilnehmer geschlossen einig, werden bei diesem Anliegen mit Füßen getreten.

Eine ältere Demonstrantin ruft, dass auch die Barrierefreiheit an der Bushaltestelle stark eingeschränkt sei, da die Bürgersteige höher seien als bei normalen Busstopps. "Seht Ihr, das ist ein Beispiel für missratene Verkehrsplanung", schimpft ein Teilnehmer. Momentan ist auf der betroffenen Strecke Tempo 30 erlaubt, künftig könnte sich das aber nochmal ändern.

"Expressbuslinie"

"Wir erwarten von der neuen Gießener Stadtregierung neue und richtige Schritte, um die Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen", skandiert Jenschke. Um genau diese Forderung zu bekräftigen, stellte ein weiterer Redner noch einen Bürgerantrag vor. "Ich möchte vom Philosophikum über den Berliner Platz bis zum Bahnhof eine Expressbuslinie, und ich hoffe auf Eure Unterstützung."