Für ein Lächeln in schweren Zeiten: Schausteller aus Gießen kommen mit Drehorgel

Musikalischer Besuch: André und Sabine Lotz kommen mit der Drehorgel in Senioren- und Pflegeheimen vorbei - natürlich mit dem gebotenen Abstand. Foto: Schäfer

GiessenDie Frühjahrsmesse ist abgesagt - natürlich wegen der Corona-Krise: Und da die Besucher somit nicht zu den Schaustellern kommen können, kommen die eben zu den Besuchern. Zumindest André Lotz tut das. Der Gießener ist momentan mit seiner Schwester Sabine und seiner Drehorgel unterwegs, um in dieser "schweren Zeit" der Epidemie all jenen Menschen, die am meisten darunter leiden, ein bisschen Freude zu bereiten. Für die beiden sind das insbesondere die Pflegebedürftigen in den Heimen, die ihre Zimmer nicht verlassen dürfen und gar durch ein Besuchsverbot vom direkten Kontakt mit ihren Angehörigen abgeschnitten sind. Selbstverständlich aber auch die vielen Pflegekräfte, die sich aufopferungsvoll und rund um die Uhr, Tag und Nacht, um diese Menschen kümmern. Er selbst wolle sich dabei nicht in den Mittelpunkt der Aktion stellen. Das zu betonen, darauf legt André Lotz großen Wert. Ihm sei es einfach wichtig, etwas Gutes für andere zu tun. Überraschen mag das nicht. Während des Weihnachtsmarktes organisiert der Schausteller an seinem Glühweintreff regelmäßig kleine Benefizkonzerte mit heimischen Künstlern, die ohne Gage auftreten, um so Spenden für den guten Zweck zu sammeln, etwa für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

"Unglaubliche Resonanz"

Da ihr Betrieb wie alle anderen in der Branche zumindest in diesen Monaten keinerlei Einnahmen generiert - "der ist derzeit tot" - haben André und Sabine Lotz mehrere Senioreneinrichtungen besucht. In gebührendem Abstand vor dem Eingang positioniert, haben sie "georgelt" und mit ihrer Musik die Heimbewohner und Pflegekräfte, die vom Fenster aus zuschauten, unterhalten und ihnen Mut gemacht. Und das nicht nur in Gießen, sondern auch in Gedern, Marburg sowie in Frankfurt.

"Die Resonanz war unglaublich. Wir haben den Bewohnern in dieser schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", berichtet Sabine Lotz im Gespräch mit dem Anzeiger voller Stolz. Angefangen haben sie an der Ecke Grünberger Straße/Moltkestraße. "Die Bewohner besuchen mich immer auf der Frühjahrs- und Herbstmesse sowie auf dem Weihnachtsmarkt. Daraus ist eine freundschaftliche Beziehung entstanden."

Der Krise bescheinigt er bei allen negativen Begleiterscheinungen zugleich einen positiven Nebeneffekt: "Es fängt nämlich an, menschlich zu werden." Mit seiner Drehorgel wolle er sein Scherflein dazu beitragen, "das fast ganz vergessene Zwischenmenschliche zu beleben, das aber Gott-sei-Dank wieder mehr und mehr in den Vordergrund rückt". Sein Vertrauen richtet André Lotz darauf, dass die Situation auch irgendwann wieder besser werden wird. Bis dahin möchten er und seine Schwester Sabine noch möglichst vielen verängstigten Menschen einen kleinen musikalischen Lichtstrahl in ihre Dunkelheit der durch die Kontaktsperre bedingten Isolation zaubern - und den vielen Pflegekräften ein kleines akustisches Dankeschön übermitteln.

Termine vereinbaren

Am Ostermontag um 14.30 Uhr werden sie übrigens am Alten- und Pflegeheim "Maria Frieden" in der Bernhard-Itzel-Straße und tags darauf am Pflege- und Förderzentrum St. Anna in der Hermann-Levi-Straße mit ihrer Drehorgel vorbeischauen. Wer nun ebenfalls Interesse bekommen hat und einen Termin vereinbaren möchte, kann über die Facebookseiten von André Lotz oder "Glühweintreff Lotz" Kontakt aufnehmen.