Für europäische Partnerschaften

GIESSEN - Gießen (red). Europa lebt von Begegnungen. Allzu oft stellen sich aber Fragen zu Ideen, Aktivitäten, Methoden und nicht zuletzt der Finanzierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das Online-Format dient als Einstieg in die Entwicklung europäischer Projekte und Partnerschaften mit dem neuen EU-Programm "Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte" (CERV). Am Dienstag, 7. September, sind Ehrenamtliche aus Partnerschaftsvereinen und Komitees genauso eingeladen wie kommunale Vertreterinnen und Vertreter. Veranstalter ist das EU-Informationszentrum Gießen in Kooperation mit der Kontaktstelle CERV Deutschland bei der Kulturpolitischen Gesellschaft.

CERV ist gerade für eine siebenjährige Förderperiode gestartet. Mit mehr als 1,5 Mrd. Euro an Fördermitteln ist dieses Programm im Begriff, eines der wichtigsten Finanzinstrumente der Europäischen Union zur Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Kommunen und anderen Akteuren zu werden. Das Online-Seminar gibt einen ersten Überblick über die Fördermöglichkeiten im neuen Programm und legt in einem Vertiefungsteil einen Fokus auf den Aktionsbereich "Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation".

Schon heute können sich Interessierte den Termin vormerken und sich anmelden. Die Anmeldung erfolgt direkt beim EU-Informationszentrum Gießen unter eu-infozentrum@rpgi.hessen.de.