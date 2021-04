Für konstruktive Gespräche offen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Es ist gute Tradition der CDU, dass wir für Gespräche offen sind und diese konstruktiv und inhaltlich orientiert führen“, so der neue und alte Fraktionsvorsitzende Klaus Peter Möller in einer Pressemitteilung. Er wurde bei der Sitzung zur Konstituierung der neuen Fraktion auf Vorschlag von Randy Uelman einstimmig wiedergewählt. Möller, der auch Stadtverbandsvorsitzender ist, hatte zur Sitzung eingeladen, um die neuen Fraktionsmitglieder zu begrüßen und zur Wahl zu gratulieren. Da die CDU in der Kommunalwahl als zweitstärkste Kraft bestätigt wurde, analysierte die neue Fraktion auch die sich daraus ergebenden Aufgaben und Möglichkeiten.

Frederik Bouffier übernimmt nach einstimmigem Votum die Aufgaben der langjährigen Fraktionsgeschäftsführerin Christine Wagener, die dieses Amt über zwei Legislaturperioden innehatte. Möller bedankte sich für ihre stets verlässliche Arbeit und unermüdlichen Einsatz, um die Organisation der Fraktionsarbeit zu gewährleisten, mit sehr persönlichen Worten.

Künftige Rolle noch unklar

Die Komplettierung des Vorstandes wird erst vollzogen, wenn die endgültige Zusammensetzung der Fraktion feststeht, da es beispielsweise durch die Besetzung des ehrenamtlichen Magistrates durch Nachrücker noch zu Veränderungen kommen kann. Als zweitstärkste Kraft in der neuen Stadtverordnetenversammlung sieht sich die neue Fraktion entweder als die mit Abstand größte bürgerliche Oppositionspartei oder als Teil einer lagerübergreifenden Zusammenarbeit, um die Herausforderungen der kommenden Jahre in Verantwortung mitzugestalten. Welche Rolle auf die zwölf Mitglieder starke Fraktion zukommen wird, liegt indes nur bedingt in deren Entscheidung.