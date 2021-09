Für Rückführung der Kliniken in Hand des Landes

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bei einem Besuch des Betriebsrats des Uniklinikums Gießen und Marburg (UKGM) informierte sich SPD-Bundestagskandidat Felix Döring über die Situation der Arbeitnehmer an der Klinik, insbesondere über die Veränderung seit der Übernahme durch die Asklepios Klinikum GmbH im vergangenen Sommer. In der Vergangenheit mehrten sich die Berichte über die drastische Verschlechterung der Situation.

Weitere Einsparungen an allen Ecken und Enden sind das Resultat des Weiterverkaufs, nachdem das Klinikum bereits 2005 durch die CDU unter dem damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch privatisiert und an die meistbietende Rhön Klinikum GmbH verkauft wurde, heißt es in einer Stellungnahme. Verstärkt werde die Situation durch die Corona-Pandemie. Viele Beschäftigte würden ihre Arbeitszeit reduzieren und selbst langjährige Beschäftigte kündigten aufgrund der Arbeitsbedingungen.

Der Wunsch nach einer besseren Kommunikation mit der neuen Geschäftsleitung ist vonseiten der Arbeitnehmer groß, erfuhr Döring. "Die Baustellen häufen sich, Versprechungen werden nicht eingehalten und es fehlt in allen Bereichen an Personal. Das derzeitige Konzept funktioniert nur, weil Angestellte mit Überstunden kompensieren, das darf nicht sein," so der Betriebsrat des UKGM.

Auf Nachfrage Dörings, welches Ausmaß die Corona-Pandemie bei der Verschlechterung der Situation spielt, ergänzte der Betriebsrat: "Patientennahe Mitarbeiter*innen sind an Covid-19 im Dienst erkrankt und leiden immer noch am Post-Covid-Syndrom. Wir haben große Probleme mit Fluktuation und der Erhaltung von Arbeitsplätzen. Stellen werden abgebaut und Abteilungen geschlossen. Rhön hat die Zitrone schon komplett ausgequetscht, Asklepios nimmt sich jetzt noch die Schale vor, obwohl schon längst nichts mehr zu holen ist." Die Forderung um eine Finanzierung über Landesmittel wird seitens der Arbeitnehmer immer lauter. "Einheitliche Tarifverträge für alle Angestellten im Krankenhaus und eine angemessene Arbeitsentlastung in Form von Prämien und Freizeit ist das Mindeste. Die Privatisierung, das Erwirtschaften von Gewinnen für Aktionäre, geschieht auf Kosten der Beschäftigten und am Ende der Patient*innen beziehungsweise der Versorgungsqualität. Das muss ein Ende haben. Dafür ist die Rückführung in die Hand des Landes und damit der Bürgerinnen und Bürger notwendig und längst überfällig. Gesundheit darf keine Ware sein," so Döring.