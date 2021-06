Für SPD "ein überaus gutes Ergebnis"

OB-Kandidat Frank-Tilo Becher wirbt für den Koalitionsvertrag. Foto: Schäfer

GIESSEN - Die Sozialdemokraten haben dem Koalitionsvertrag mit Grünen und Gießener Linken mehrheitlich ihren Segen erteilt. Bei einem Parteitag des Stadtverbandes in der Kongresshalle berichteten die Co-Vorsitzenden Nina Heidt-Sommer und Christopher Nübel sowie OB-Kandidat Frank-Tilo Becher von den über zwölf Wochen dauernden Verhandlungen und einem "überaus guten Ergebnis für die SPD."

Ein vermeintlich in der Raumluft liegendes Gewitter zog dabei geräuschlos vorüber. Den Diskussionen im Vorfeld, weil der Koalition mit Martina Lennartz eine Stadtverordnete der vom Verfassungsschutz beobachteten, als linksextremistisch eingestuften DKP angehört, schob Nübel gleich zu Beginn seiner Rede einen Riegel vor: "Es geht hier um Kommunalpolitik - nicht um Außenpolitik, die auf Bundesebene eine ganz andere Rolle spielt." Damit scheint die so manchem Koalitionär Bauchschmerzen bereitende Personalie abgehakt.

Hoch kocht dagegen ein anderes Thema, und das betrifft den Wiesecker Stadtteil. Oliver Persch und Klaus Zimmermann vom SPD-Ortsverband (OV) drückten ausführlich ihr Missfallen aus. Konkret geht es um den Abschnitt der Philosophenstraße, die sich mehrere hundert Meter durch das FFH-Gebiet der Wieseckaue schlängelt. "Seit 16 Jahren kämpfen wir um einen zusätzlichen Radweg. Die Grünen blockieren dieses Vorhaben jetzt. Wir werden das Gefühl nicht los, dass das Projekt auf dem Altar des Mitregierens geopfert wurde", so Persch. Und Zimmermann fügt hinzu, dass bei Sperrung der Straße für den Autoverkehr der Umweg über den Gießener Ring viermal so lang sei. "Das bedeutet den vierfachen Ausstoß an Kohlendioxid." Im Koalitionsvertrag steht zu lesen: "Dazu wollen wir ... vor Abschluss der Planung des Fahrradweges an der Philosophenstraße kurzfristig, im Rahmen eines Verkehrsversuchs, die Philosophenstraße zur Fahrradstraße umgestalten, damit eine schnelle Verbesserung für den Radverkehr eintritt. Gleichzeitig wollen wir ohne Verzögerung das Planfeststellungsverfahren für den Fahrradweg durchführen. Wenn dieser abgeschlossen ist und aufzeigt, dass er naturschutzrechtlich möglich ist, wollen wir den Weg realisieren." Versucht wird sodann, die SPD-Vertreter aus Wieseck zu beschwichtigen. Man sei für den Verkehrsversuch, um diese Änderung zu testen. Entgegen anderen Optionen werde der Autoverkehr nicht ausgeschlossen.

Auch ein Initiativantrag wurde beschlossen, den Anja Daßler für den Ortsverband Allendorf eingebracht hat und der sich mit dem zwischen Allendorf und Dutenhofen gelegenen, geplanten interkommunalen Gewerbegebiet beschäftigt. Demnach sollen Logistik-Ansiedlungen ausgeschlossen sowie diverse Verkehrsverbindungen verbessert und neu geschaffen werden. Damit will man negative Auswirkungen durch zusätzlichen Verkehr für den Stadtteil weitgehend verhindern.

Bei der abschließenden Abstimmung über den Koalitionsvertrag votierten von 54 anwesenden Mitgliedern sieben dagegen: neben den sechs Vertretern des OV Wieseck auch Andreas Walldorf vom OV Rödgen.