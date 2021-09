Für Spenden hat Gießener Polizist wieder alles gegeben

Strahlend läuft Sven Franke (mit weißer Mütze), begleitet von einigen Mitstreitern, ins Ziel beim Polizeipräsidium. Foto: Czernek

GIESSEN - Geschafft! Sven Franke hat sein Ziel erreicht, in 13 Tagen ganze 1700 Kilometer quer durch Deutschland mit dem Fahrrad zu fahren. Am späten Mittwochnachmittag kam er gut gelaunt am Polizeipräsidium Mittelhessen in der Ferniestraße an und wurde dort von seinen Kollegen, Freunden, Mitstreitern und Mitgliedern des Ambulanten Kinderhospizdienstes Gießen-Marburg mit viel Applaus begrüßt. Für die kleine Willkommensfeier hatten sich der Arbeitgeber des Polizeihauptkommissars und Sponsoren der Tour einiges einfallen lassen, sodass die Strapazen der vergangenen Tage schnell vergessen waren.

Eigentlich absolviert Franke einmal im Jahr einen Ultramarathon als Spendenlauf für den Hospizdienst. Das war in diesem Jahr allerdings sowohl aus gesundheitlichen Gründen wie auch wegen der Pandemie nicht möglich. Und so nahm er sein Fahrrad für diese Tour, die ihn zu verschiedenen Kinderhospizen in Deutschland führte. Darum wurde der Slogan der Aktion zu "Running & Cycling for Children" erweitert.

Zwei Marathon-Läufe

So ganz aber wollte der Polizist nicht auf das Laufen verzichten. Daher war er in Flensburg mit einem 42-Kilometer-Lauf gestartet und beendete die Tour ebenfalls mit einem solchen Marathon. Sven Franke hatte zuvor dazu aufgerufen, ihn auf der letzten Etappe zu begleiten, und so lief ein kleiner Pulk von rund 30 Personen mit ihm in den Hof des Polizeipräsidiums ein. Auch seine beiden Töchter hatten es sich nicht nehmen lassen und begleiteten ihn auf dem letzten Streckenabschnitt. Sie sind auch der Grund für ihn, dass er sich einmal im Jahr diesen besonderen Herausforderungen stellt. "Ich mache das aus Dankbarkeit darüber, dass ich zwei gesunde Töchter habe", betont er immer wieder.

Überwältigt von den Eindrücken der letzten Tage dankte Franke allen, die diese Aktion ermöglicht hatten. Und besonders auch allen seinen Polizeikollegen, die ihm immer hilfreich zur Seite gestanden und so den Streckenverlauf ermöglicht hätten. "Es war einfach perfekt, das Sportliche und alles drumherum", lautete sein Fazit direkt nach dem Ende dieser Tour. "Man glaubt, Deutschland zu kennen. Doch durch das Fahrradfahren und das Laufen hat man einen ganz anderen Blickwinkel erhalten. Das hat eine ganz andere Qualität", erzählte er.

Aufgrund einer minutiösen Vorplanung hat die Tour - die ihn von Flensburg bis nach München, mit einem Abstecher nach Österreich, und wieder zurück führte - sehr gut geklappt. "Dank GPS bin ich überall, auch im Osten Deutschlands, gut angekommen. Nur auf der letzten Etappe im Lahn-Dill-Kreis habe ich mich verlaufen, dort ist das GPS-Signal durchaus noch ausbaufähig", berichtete er schmunzelnd. Auch körperlich hat er die Tour gut überstanden, versicherte Franke. Die Befürchtung, dass er nicht durchhalten könnte, habe sich nicht bewahrheitet, sodass er sich wirklich gut fühle. "Ich hätte noch weiterlaufen können", meinte der Marathon-Mann.

Begleitet wurde der Polizist von einem zweiköpfigen Kamera-Team, das nun rund acht Terabyte an Filmmaterial vorliegen hat, das zu einem Dokumentarfilm zusammengeschnitten wird und Anfang des kommenden Jahres im Kinopolis gezeigt werden soll. Zu diesem Termin wird auch die Spende offiziell an den Verein übergeben. "Die genaue Summe kann ich heute noch nicht sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir unser gestecktes Ziel von 30 000 Euro erreichen werden", sagte Franke. Denn noch immer erhöht sich der Erlös durch eine Vielzahl von kleineren und größeren Spenden.

Musikalisch umrahmt und moderiert wurde die Willkommensfeier für Sven Franke von dem Wetzlarer Entertainer Frank Mignon und seiner Partnerin Anita Vidovic.