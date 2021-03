Für starkes Lieferkettengesetz

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Universitätsstadt Gießen hat die Resolution „Kommunen für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland“ unterzeichnet. Dies gab Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz im Rathaus bekannt. In der Resolution fordern Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland die Bundesregierung dazu auf, jetzt zu handeln und Menschen- und Umweltrechte zu schützen. Ein solches Gesetz würde Unternehmen dazu verpflichten, in ihrer gesamten Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung bis zum Endkunden Sorgfalt walten zu lassen und die international anerkannten Sozial- und Umweltstandards auch im Ausland achten. Grabe-Bolz in einer Pressemitteilung dazu: „Wir als Stadt Gießen setzten uns schon lange für einen fairen Handel ein. Ein wirksames Lieferkettengesetz würde es uns in unserer Beschaffung erleichtern sicherzustellen, dass in jedem Schritt der Produktion Menschenrechte, ökologische und soziale Standards eingehalten wurden, zum Beispiel durch Verbot von Kinderarbeit.“