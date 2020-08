Für Studierende in Gießen "ist das alles hart genug"

Jede Menge Plexiglas, kein Stau: Nur rund 400 Essen täglich werden in der Mensa aktuell ausgegeben. Foto: Mosel

Giessen. Keiner kennt die Bedürfnisse seiner Kommilitonen vermutlich so gut, wie der "ewige Student". Seit 1992 blickt der "Mann im Turm" auf die hungrigen Menschen hinab, die in die Mensa der Justus-Liebig-Universität (JLU) in der Otto-Behaghel-Straße pilgern. Derzeit sind das allerdings deutlich weniger als gewohnt. Und die coronabedingten Einschränkungen in Speisenangebot und Öffnungszeit setzen offenbar stark zu: Vor wenigen Tagen haben Unbekannte die Holzfigur des Bildhauers Stephan Balkenhol neu eingekleidet. "Merkel, mach (die) Mensa am Abend auf!!!", ist als Forderung nun auf dem Rücken des weißen T-Shirts zu lesen. Im Schnitt 400 Essen werden in der Mensa aktuell am Tag produziert und ausgegeben - vor Beginn der Pandemie waren es bis zu 3500. Für das Studentenwerk Gießen bedeuten die geltenden Regelungen finanzielle Verluste in noch unbekannter Höhe.

Wer zu Mittag essen möchte, benötigt eine Zugangskarte. Das laminierte Papier wird erst nach Abgabe eines ausgefüllten Formulars ausgehändigt. "Wie gesetzlich gefordert, erfassen wir natürlich die Daten aller Gäste, damit für das Gesundheitsamt im Falle einer Corona-Infektion Nachverfolgbarkeit gewährleistet ist", erklärt Studentenwerk-Sprecherin Eva Mohr und gibt den Tipp: "Wer öfter kommt, kann den Bogen auf der Website downloaden und vorausfüllen, damit es noch etwas schneller geht." Maximal 250 Personen dürfen sich aktuell gleichzeitig in der Mensa aufhalten. Während der zweistündigen Öffnungszeit zwischen 12 und 14 Uhr verteilen sich die Besuche der Gäste aber "so gut, dass es nicht zu Wartezeiten kommt". Normalerweise bietet die Mensa 1509 Plätze innen und 1152 Plätze außen. Nun sind es weniger als die Hälfte. Dass sie dennoch oftmals leer bleiben, liegt vor allem am sogenannten digitalen Semester. "Die Hochschulen raten Studierenden noch immer explizit von Präsenz auf dem Campus ab, viele Gebäude sind weiterhin geschlossen", beschreibt Eva Mohr die Lage.

Nach dem Lockdown hatte die Mensa zunächst mit einem To-Go-Angebot am 4. Mai wieder geöffnet. Zwei Wochen später war dann auch das Essen vor Ort wieder möglich. Das Angebot wurde allerdings deutlich abgespeckt. Die Salatbar ist - wegen des Selbstbedienungskonzepts - weiterhin geschlossen. Neben zwei warmen Gerichten, darunter einer veganen oder vegetarischen Auswahl, gibt es an den Ausgaben stattdessen verschiedene "Salatbowls". Da einige Lebensmittelpreise coronabedingt gestiegen sind, hat sich dies teilweise auf die Essenspreise in der Mensa ausgewirkt, "im Schnitt um circa 10 Cent pro Gericht", so Eva Mohr.

Mit dem erarbeiteten Hygienekonzept halte sich das Studentenwerk streng an die jeweils aktuelle Verordnung des Landes Hessen. So trägt das Team an den Ausgaben und Kassen geschlossen Mund-Nasen-Schutz, beziehungsweise Visiere. Zusätzlich sind diese Bereiche komplett mit Plexiglas "eingehaust" worden. Stopp-Schilder und Bodenmarkierungen weisen im gesamten Gebäude auf die Abstandsregelungen hin. Im Einbahnstraßenprinzip werden die Gäste aneinander vorbei geschleust. Zudem hat es ein großes Tischerücken gegeben. Die langen Tafeln im Speisesaal sind zu kleineren Sitzgruppen umgebaut worden. "Die Umsetzung der Maßnahmen ist sehr personalintensiv", sagt Mohr. "Da wir aber auch vor Corona schon sehr hohe Standards im Bereich Hygiene hatten, empfinden wir sie nicht als einschränkend."

Die Kombination aus begrenztem Angebot und größerem Aufwand birgt für das Studentenwerk allerdings auch finanzielle Einbußen. "Wie groß die Verluste sind, ist derzeit noch nicht abzusehen", verdeutlicht die Pressesprecherin. Dies hänge auch von den Entwicklungen im kommenden Wintersemester ab. Kämen dann weiterhin keine internationalen Studierenden zum Austausch an die JLU, "kann sich das auch auf unsere Mieteinnahmen in den Wohnheimen auswirken". Im Bereich der Gastronomie sei es immerhin möglich gewesen, für aktuell 110 Personen am Standort Gießen Kurzarbeit zu beantragen. Zudem sind im Corona-Sondervermögen des Landes Hessen 12 Millionen Euro für die Studentenwerke zur Kompensation ihrer Ausfälle vorgesehen. "Ob das reicht, ist reine Spekulation", stellt die Sprecherin klar.

Diese "Phase der Unsicherheit" soll aber keinesfalls zum Nachteil der Gäste geraten. "Für die Studierenden gibt es aktuell so viele Einschränkungen und Hürden. Das ist alles hart genug. Da möchten wir wenigstens etwas Leckeres zu Essen anbieten." In einer "Wünsch Dir was"-Umfrage hat die Mensa daher nachgehört, "was es mal wieder sein darf". Beliebte Gerichte und neue Vorschläge sind so gesammelt und in den Speiseplan aufgenommen worden. Ganz oben auf der Wunschliste stehen übrigens Kroketten. "Das lässt sich schnell erfüllen", verspricht Eva Mohr. Und die Abendmensa? "Wir werden das Geschehen weiterhin beobachten und schnell reagieren." Doch noch sei eine erweiterte Öffnung unter den vorherrschenden Umständen nicht möglich.