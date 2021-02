"Für unsere Kinder": Satu Heiland möchte "Gießen gemeinsam gestalten"

Satu Heiland mag "Gießen gemeinsam gestalten". Foto: Friese

GIESSEN - Die Zukunft im Blick haben, in der Gegenwart handeln. Weiter denken, aber nah dran sein. Ein bisschen gewollt, zugegeben. Aber im Kern sicher treffend. Denn das, was Satu Heiland von der Liste "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)" umtreibt, ist, so sagt sie, "ja alles gar nicht weit weg". Der Klimawandel mit all seinen prognostizierten Folgen ist längst kein fernes Problem mehr, mit dem sich "irgendjemand in ein paar Hundert Jahren zu befassen hat, alles ist auch für uns schon relevant. Und wir können was tun, von unten nach oben sozusagen".

Auch deshalb tritt Satu Heiland, 45, Lehrerin für Deutsch und Englisch, bei der Kommunalwahl für "Gigg" an. Und das gleich auf Listenplatz zwei hinter Lutz Hiestermann, dem bereits von "Lebenswertes Gießen" bekannten Initiator der neuen politischen Kraft. Gießen bis 2035 klimaneutral zu machen, das hat sich "Gigg" auf die Fahne und der Stadt ins Stammbuch geschrieben - weil das "aber meines Erachtens ausgesessen werden soll", wie Hiestermann formuliert, wolle man dieses "unglaublich wichtige Thema" mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern nun selbst ins Zentrum der Stadtpolitik stellen. Eine davon ist Satu Heiland.

Die alleinerziehende Mutter eines zehnjährigen Sohnes und einer 14-jährigen Tochter wundert sich, warum die Zielrichtung der Klimaneutralität 2035 oft als zu ambitioniert hinterfragt wird. "Ich finde die Sichtweise sehr komisch, weil wir mit diesem Ziel absolut nicht alleine stehen. In vielen Städten ist das längst verankert, teilweise wird es mit Vorgaben bis 2025 unterboten. Und in Skandinavien sind sie schon viel weiter." Skandinavien ist ihr nah, wie auch ihr Vorname verrät: Satu kommt aus dem Finnischen. Ihre Mutter kam zum Studium nach Deutschland, aufgewachsen ist Satu Heiland im Westerwald, studiert hat sie in Bonn und Galway in Irland, ehe es sie nach Gießen zog. "Wir sind ein bunter Mix. Sauerland, Westerwald, Finnland, mein Bruder aus Korea adoptiert. Wir waren die Multikultis auf dem Ort, das war ein wenig außergewöhnlich, öffnet aber auch den Blick." Auch weil ihr stets ehrenamtlich engagierter Vater ihr mitgab, "geht nicht, gibt's nicht", und "schon mal einen Verein gegründet hat, wenn er was erreichen wollte", hat Heiland trotz Vollzeitstelle und zwei Kindern nicht lange gezögert, als Lutz Hiestermann sie ansprach, ob sie sich vorstellen könne, bei "Gigg" mitzumachen. "Als ich vor ein paar Jahren verstanden habe, worauf wir zusteuern, ist es für mich eine absolute Notwendigkeit geworden, mich für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu engagieren. Und Kinder geben mir den Ansporn als Mutter und Lehrerin, denn ich frage mich, in welche Zukunft wir sie entlassen wollen."

INFO Am 14. März sind die Wähler in Gießen aufgerufen, einen Kreistag und eine Stadtverordnetenversammlung zu wählen. In der Stadt bewerben sich zehn Parteien und politische Gruppierungen um 59 Sitze. Der Gießener Anzeiger stellt in loser Folge einen Kandidaten pro Liste vor. Heute ist das Satu Heiland, die für die neu gebildete Liste "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)" kandidiert.

Natürlich ist Satu Heiland mit dem Fahrrad zum Gespräch am "Alten Friedhof" gekommen, obwohl sie "Fahrrad fahren in Gießen grauenvoll" findet, denn es reiche "nicht, ein paar Linien auf der Straße zu ziehen". Zu einer fahrradfreundlichen Stadt und einer Verkehrswende gehöre mehr dazu. Ganz viele Ideen hat "Gigg" gesammelt, ein Programm aufgelegt, viele Mitstreiter aus unterschiedlichsten Lebensbereichen und Berufsfeldern sind dabei. Stärkung des ÖPNV, Regio-Tram, Fahrradstraßen, die den Namen verdienen, autofreie Innenstadt. Das sind einige wesentliche Stichworte. "Es ist ja nicht so, dass das alles neu erfunden werden muss", sagt Heiland mit Blick auf die Niederlande, Skandinavien oder auch andere deutsche Städte. "Gießen hat großes Potenzial" - und Heiland den Drang, die Botschaft "an den Mann und die Frau zu bringen". Mit 13 hat sie den ersten Brief an Greenpeace geschrieben, ob sie mitmachen könne, das Thema "Nachhaltigkeit ist meins", sagt sie, die in Bonn und Galway/Irland studiert hat. Angenehm an ihr ist, dass sie zwar eine klare Haltung hat und dieser nun auch (kommunal)politisch Gewicht verleihen will, sie aber trotzdem keinen missionarischen Eifer ausstrahlt. Heiland möchte überzeugen und möglichst viele Menschen mitnehmen. "Wir müssen immer selbst entscheiden, wie wir leben. In manchen Dingen bin ich sehr konsequent, gehe nicht zu McDonalds, wofür mich meine Kinder manchmal hassen. Ich bin zuletzt als Studentin mal geflogen, als mir die Folgen noch nicht so klar waren." Das macht es nicht einfach, "alle zwei, drei Jahre mal nach Finnland zu reisen, wo meine Familie ein Haus und wir viele Verwandte haben, aber es geht. Und dann habe ich auch schon ein schlechtes Gewissen auf dem Schiff". Man könne versuchen, so nachhaltig wie möglich zu leben, möglichst wenig zu konsumieren und Kleidung nicht immer bei großen Ketten, sondern eben im Second-Hand-Laden zu kaufen, sagt Satu Heiland, die als studierte Germanistin gerne Hermann Hesse liest, trotzdem stoße man an Grenzen: "Dann merkt man, das alles reicht ja gar nicht." Verdrossen wirkt sie trotzdem nicht. "Geht nicht, gibt's nicht", klingt da durch. Auch wenn es schwierig wird. "Ich denke, es ist vielen noch gar nicht klar, dass ohne eine Transformation schon unsere Kinder mit Wasser- und Lebensmittelknappheit zu tun haben werden." Klima- und Nachhaltigkeitspolitik sei dabei immer auch schon Sozialpolitik, sagt Satu Heiland: "Soziale Teilhabe ist für uns super wichtig", ist sie froh, bei "Gießen gemeinsam gestalten" dabei zu sein. Nah dran, um weiter zu denken.