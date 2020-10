FW wollen Umdenkungsprozess anstoßen

Die Freien Wähler sind gegen ein Gewerbegebiet in Lützellinden. (Archivfoto: Wollbrück)

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Vertreter der Freien Wähler aus dem Stadtverband Gießen, dem FW-Kreisverband und den FW-Vertretern in der Regionalversammlung Mittelhessen trafen sich mit Vertretern der Bürgerinitiative „Lützellinden sagt Nein“ zu einem informellen Gespräch und einer Ortsbesichtigung auf dem geplanten Gewerbegebiet in Gießen-Lützellinden. Das für alle Seiten informative Gespräch und die Ortsbesichtigung habe in einer sehr sachlichen und zielführenden Atmosphäre stattgefunden, teilen die FW in einer Presseerklärung mit.

Der Regionalplan Mittelhessen wird derzeit überarbeitet und soll dann von 2021 bis 2031 gültig werden, so FW-Kreisvorsitzender Kurt Hillgärtner. Daher ist es das Bestreben der Freien Wähler, sich bereits im Vorfeld die „Knackpunkte“ im Regionalplan vor Ort anzusehen, und mit den jeweils Betroffenen im Gespräch eine für alle Seiten befriedigende Lösung zu finden.

Konversionsflächen

Der Gießener FW-Vorsitzende Johannes Zippel versicherte nach den Gesprächen und der Ortsbesichtigung, dass sich die Freien Wähler der Stadt Gießen gegen die weitere Ausweitung eines Gewerbegebietes in Lützellinden aussprechen. Dafür seien mehrere Punkte ausschlaggebend. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen verfüge Lützellinden über den besten Ackerboden. Es dürfe nicht sein, dass dieser Boden für die Landwirtschaft und für das Klima zugunsten von Gewerbeansiedlungen versiegelt wird. Außerdem habe Gießen in den vergangenen Jahren mit den vielen Konversionsflächen der Kasernen und des ehemaligen US-Depots von über 400 Hektar genügend Wohn-, Misch- und Gewerbegebiete ausgewiesen und bebaut. Sowohl das von der Stadtregierung angepeilte Klimaziel für 2035 als auch der „Green Deal“ der Europäischen Gemeinschaft lasse es nicht zu, dass insbesondere durch die Ansiedlung unter anderem von weiteren Logistik-Unternehmen immer mehr Kfz-Verkehr in die Stadt und den Kreis Gießen geholt werde. Förderung von mehr Radverkehr auf der einen Seite und immer mehr Kfz-Verkehr durch immer mehr Wohn- und Gewerbegebiete auf der anderen Seite, würden sich widersprechen.

Die Nutzung von immer neuen Flächen für Wirtschaft, Verkehr und Wohnen ist nicht nachhaltig. Die Freien Wähler stünden für eine nachhaltige Entwicklung. Umweltgesichtspunkte seien gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig zu wirtschaften bedeute also: „Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen.“ So wichtig zusätzliche Einnahmen sind, ist es andererseits unumgänglich, dass durch die Verantwortlichen in Stadt, Kreis und der Regionalversammlung Mittelhessen schnellstmöglich ein Umdenkungsprozess stattfindet.