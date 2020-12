GAiN Gießen: Mit Kunst-Kalender Gutes tun

"Herzblicke": Claudia Dewald präsentiert den GAiN-Kalender. Foto: Zielinski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. "Ihr seid für mich wie Engel", hat Arnis aus Lettland gesagt, als Mitarbeiter von "GAiN" (Global Aid Network) ihm geholfen haben, sein baufälliges Haus wieder aufzubauen, einen Wasseranschluss zu legen, Küche, Bad und Kinderzimmer einzurichten. Arnis ist eine von zwölf Personen, die im diesjährigen Kalender mit dem schönen Namen "Herzblicke" vorgestellt werden. Einen "Benefiz-Kalender" bringt die in Gießen gegründete Hilfsorganisation bereits seit zehn Jahren heraus, doch erstmals handelt es sich dieses Mal um einen Kunstkalender.

"Wenn wir Menschen helfen, erzählen sie uns ihre Geschichten. Nicht immer mit Worten, oft auch nur mit Blicken, die ins Herz gehen", erklärt Claudia Dewald, die aus Bildern, Collagen und Zitaten solcher Begegnungen einen anspruchsvollen Kalender gestaltet hat. Der in einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren erschienene Kalender misst 40 x 50 Zentimeter, kostet 20 Euro (plus Versandkosten) und kann bei GAiN unter 0641/9751850 oder Info@GAiN-Germany.org bestellt werden. Claudia Dewald, deren Mann die Hilfsorganisation leitet, ist Grafikerin und Fotografin. Darüber hinaus ist auch ein Postkartenkalender mit dem Namen "Hoffnung hoch 2" bei GAiN erhältlich.

Die Geburtsstunde von "GAiN" liegt im Dezember 1990, als eine Studentengruppe auf der Suche nach einem Lkw war, um Kleidung und Medikamente nach Riga und Leningrad zu transportieren, und dabei auf Klaus Dewald traf, der damals für eine Spedition arbeitete. Der Lkw-Mechaniker organisierte gleich zwei 40 Tonner für die Fahrt gen Osten. Mit dabei waren seine Frau Claudia, drei weitere Fahrer, ein Arzt und ein Dolmetscher.

"Die Resonanz der Bevölkerung war enorm", erinnert sich Claudia Dewald, sodass weitere Transporte in zwölf Wolgastädte folgten. Aus dieser Initiative, zu der viele Studenten von "Campus für Christus" gehörten, entstand das Hilfswerk "GAiN", das Klaus Dewald seit 1992 hauptberuflich leitet. Die Organisation lebt von der Hilfe ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter, wie der eines Neuseeländers, der zu "GAiN" mit den Worten kam: "Gott hat mir gesagt, ich soll was machen." "Zum Glück hatte er auch einen Lkw-Führerschein", erinnert sich Claudia Dewald lachend.

100 Sammelstellen

Seit 2000 ist "GAiN" international tätig, der erste Transport mit Containern ging nach Afghanistan. Im gleichen Jahr wurde auch das erste von heute neun internationalen Büros in Kanada eröffnet. "Wir arbeiten auch in der Zeit der Corona-Pandemie weiter daran, den Menschen in unseren Projektländern zu helfen. Im Moment leiden besonders die Hilfsbedürftigen und Schwachen unter der Situation", sagt Claudia Dewald.

Die Organisation ist weiterhin auf Spenden angewiesen, um gerade jetzt dort zu helfen, wo die Versorgungssituation kritisch ist. Über 100 Sammelstellen für Hilfsgüter, darunter auch eine im GAiN-Logistikzentrum in der Gießener Siemensstraße 13, gibt es in Deutschland. Hier werden Hilfsgüter aller Art zwischengelagert. Auf 1200 Quadratmetern befinden sich Kartons mit Kleidung, Schulmöbeln, Spielsachen, Hygieneartikeln, Rollstühlen und vielem mehr. Die meisten Hilfsgüter gehen aktuell in die Ukraine, aber auch nach Armenien, Lettland, Polen, Uganda, Haiti und einige Länder mehr. Insgesamt ist die Organisation in 38 Projektländern tätig.

In Gießen werden die Hilfslieferungen zusammengestellt und in die ganze Welt verschickt. Für die Transporte nach Lettland, in die Ukraine und nach Rumänien verfügt die Organisation über sechs Lkws und einen Sprinter.

Darüber hinaus ist "GAiN" auch im Katastrophenschutz tätig. "Wir haben ein weltweites Netz an Partnern, über die wir im Falle einer Katastrophe schnelle Hilfe anbieten können", betont sie. So beispielsweise zuletzt beim Erdbeben in Albanien und dem Krieg in der Ostukraine. "Über eine Soforthilfe hinaus engagieren wir uns oftmals langfristiger, so läuft die Arbeit mit einem Kinderheim in Haiti, das 2010 von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde, noch immer." Die ehrenamtlichen Katastrophenhelfer bildet "GAiN" selbst aus. Hinzu kommt ein Baueinsatz pro Jahr: Hier reist ein Team von rund 20 Helfern an, um bedürftigen Menschen, wie Arnis, ein gemütliches Heim zu schaffen. "Arnis selbst ist für GAiN im Einsatz", unterstreicht Claudia Dewald. "Unsere Hilfeleistung war zugleich ein kleines Dankeschön für ihn."

Spenden

Aktuell können Jugendgruppen Gymbags bei der Hilfsorganisation bestellen und mit kleinen Geschenken für andere Jugendliche in Projektländern von "GAiN" füllen. Wer "GAiN" unterstützen möchte, kann dies unter Global Aid Network (GAiN), Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F, tun.