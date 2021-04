GAiN in Gießen erfreut über "grandioses Ergebnis" beim "Chicken Walk"

Hühner helfen: Der Verein Adonia hat mit seinem Sponsorenlauf Chicken Walk das Armenienprojekt von GAiN, links Leiter Klaus Dewald, unterstützt. Foto: GAiN

GIESSEN - 8294 Hühner haben Kinder und Jugendliche, die am einwöchigen Camp des Vereins "Adonia Home" teilgenommen haben, für arme Menschen in Armenien erlaufen, erradelt und erfahren. Klaus Dewald, Leiter des Mitmachhilfswerkes GAiN mit Sitz in Gießen ist überwältigt vom Erfolg des Sponsorenlaufs zugunsten des Armenienprojekts von GAiN: "So ein grandioses Ergebnis habe ich nicht erwartet. Liebe Teens, Ihr wart unglaublich toll! Danke für Euren mega Einsatz für die Menschen in Armenien. Danke, dass Ihr Euch mit uns zusammen dafür engagiert, dass die Not von Menschen in Armenien gelindert wird und sie neue Hoffnung bekommen!"

Der Name "Chicken-Walk" lässt erahnen, worum es bei diesem Lauf ging: Die erlaufenen Sponsorengelder kommen zur Hälfte dem Armenienprojekt von GAiN und zur Hälfte der Arbeit von "Adonia" zugute. In Armenien leben die Menschen in äußerster Armut. GAiN schenkt einzelnen Familien Hühner, durch deren Haltung ein Beitrag zur Selbstversorgung erwirtschaftet werden kann. Die Kinder und Jugendlichen wollten insgesamt 3646 Kilometer zu Fuß, per Rad oder Bobbycar zurücklegen - das ist die Entfernung von Deutschland nach Armenien. Herausgekommen sind 10 966 Kilometer und 58 056 Euro, die "Adonia" an das Armenienprojekt von GAiN überwiesen hat.

"Um Menschen in Not zu helfen, braucht GAiN viele Freunde", so Dewald, der den Mitarbeitern von "Adonia" für ihre coole Idee dankt, im Rahmen ihres Jugendcamps Gelder für das Armenienprojekt von GAiN zu erlaufen. "Lasst uns laufen bis die Federn fliegen" - mit diesen Worten feuerte "Adonia" die Kids zum Laufen an. Das Camp fand aufgrund von Corona online statt. Die jugendlichen Läufer schickten ihre Selfies und Clips vom Laufen an "Adonia", wo alle Interessenten daran Anteil nehmen können, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

GAiN-Mitarbeiter Kyrill Schmidt zeigt sich begeistert vom Engagement der "Adonia"-Leute, die bereit waren, für die Menschen in Armenien zu laufen, zu schwitzen, alles zu geben. Josia beispielsweise hatte sogar neun Sponsoren gefunden. Jede armenische Familie bekommt im Ergebnis zehn bis 15 Hühner, die durch den Verkauf der Eier und der neuen Küken selbst etwas zur eigenen Versorgung beitragen können. Eine Firma hat 2000 Euro für den Läufer mit den meisten Kilometern zugesagt, das entspricht 285 Hühnern. GAiN dankt allen Unterstützern und auch dem Hühnerhof Jung in Bellnhausen, auf dem die Dreharbeiten für die Projektvorstellung stattfand.

GAiN hat inzwischen ein jährliches Transportvolumen von mehr als 1500 Tonnen Hilfsgütern. Die humanitäre Hilfsorganisation leistet Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe und trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligten der Welt eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen. Spendenkonto Global Aid Network (GAiN): Volksbank Mittelhessen, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F, Zweck: Chicken-Walk.