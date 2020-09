"Galeria-Markthalle" in Gießen schließt am 17. Oktober

Mit dem Verschwinden von Geschäften aus den Innenstädten entfällt für Senioren die Möglichkeit, zu Fuß einzukaufen. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

GIESSEN. Seit Monaten ist die Schließung der Lebenmittelabteilung in der Karstadt-Filiale viel diskutiertes Thema in der Stadt. Jetzt ist es offiziell: Seit einigen Tagen steht im Seltersweg ein Schild, das das Ende der "Galeria-Markthalle" Mitte Oktober ankündigt. Trotz mehrfacher Anfragen hat sich der Konzern "Galeria Karstadt Kaufhof" gegenüber dieser Zeitung dazu bislang nicht geäußert.

"Leider müssen wir uns bald von Ihnen verabschieden: Zu unserem Bedauern schließt unsere Abteilung am Samstag, dem 17. Oktober", heißt es auf dem Schild. Das Team dankt den Kunden für ihre jahrelange Treue. Wie geht es weiter auf der Fläche? Was wird aus dem Team? Diese Fragen ließ der Konzern ebenso unbeantwortet wie die Bitte um Bestätigung der Schließung.

Einkaufsverhalten verändert

Der Seniorenbeirat der Stadt hat bereits im Juli von Sorgen unter Senioren berichtet. "Für viele Seniorinnen und Senioren in der Stadtmitte war die Lebensmittelabteilung von Karstadt die Einkaufsmöglichkeit für ihren täglichen Bedarf und auch fußläufig zu erreichen. Jetzt soll diese Lebensmittelabteilung schließen. Die Frage nach dem 'Warum' ist vermutlich leicht zu beantworten. Es hat sich nicht mehr gerechnet", heißt es in einer Mitteilung des Gremiums. Das Einkaufsverhalten jüngerer mobiler Menschen habe sich geändert, wofür große Lebensmittelanbieter am Stadtrand mit ausreichend Parkplätzen sicher ein wichtiger Grund seien. "Und so verschwinden aus den Stadtzentren immer mehr kleinere Geschäfte und eben auch Lebensmittelanbieter. Das wiederum macht es gerade älteren Menschen schwer, sich selbst zu versorgen. Sie brauchen in ihren Quartieren eine gute Infrastruktur, um so lange wie möglich ihr Leben selbst gestalten zu können", heißt es in der Veröffentlichung des Seniorenbeirats. Diese Forderung, die sich in allen Altenhilfeplänen finde, sei gerechtfertigt, allerdings nicht so einfach umzusetzen. "Auch wir als Gießener Seniorenbeirat sehen diese Entwicklung mit großer Sorge, werden auch immer wieder darauf hinweisen, haben aber keinen Lösungsvorschlag. Umso wichtiger aber wird die Etablierung von Nachbarschaftshilfen in den Quartieren", formuliert Beiratsvorsitzender Holger Claes.