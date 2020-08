Galerie Neustädter Tor in Gießen wird "neustädter"

Modernes Farbkonzept und neue Möblierung: So wird sich das Einkaufszentrum ab Mitte 2021 präsentieren. Foto: Girlan Immobilien Management

Giessen (red). Die zweite Bauphase für die Neupositionierung der Galerie Neustädter Tor hat begonnen. Eine der wichtigsten Maßnahmen: ein zweiter Eingang an der Rotunde in Richtung Oswaldsgarten, um den Zugang zu verbessern und eine bequeme Durchquerung des Shopping-Centers zu ermöglichen, informiert "Girlan Immobilien Management" in einer Pressemitteilung. Des Weiteren werde mit der Erneuerung von Böden, Decken und einem neuen Beleuchtungskonzept eine vollständige Modernisierung im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss umgesetzt. Neue kontaktlose Türsysteme sind am Haupt- und am neuen Eingang vorgesehen. Ein modernes Farbkonzept und eine neue Möblierung sollen das Projekt abrunden. Die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2021 geplant.

Mit der optischen Neugestaltung des Centers werden auch der Name und das Logo verändert - die Galerie Neustädter Tor wird künftig "neustädter" heißen. Denn dieser Name sei schon lange im Sprachgebrauch vieler Kunden etabliert. Das Einkaufszentrum war Ende 2018 von einem von der "Corestate Capital Group" gemanagten Investmentvehikel erworben worden. Die "Girlan Immobilien Management GmbH" ist wiederum seit 2015 unter anderem für das Center-Management, die Vermietung und die Projektentwicklung verantwortlich.

"Die Neupositionierung geht in die nächste Phase. Wir arbeiten nun im laufenden Betrieb an der Schaffung eines zweiten Eingangs in Richtung Oswaldsgarten, um den Zugang zum Center zu optimieren", erläutert Martin Mörl, Geschäftsführer von "Girlan Immobilien Management". Mit der Umsetzung des neuen Designkonzeptes werde der Innenauftritt des "neustädter" zu einem Highlight. "Zudem sind wir in Gesprächen, ob wir gastronomische Außenflächen schaffen, um so einen fließenden Übergang zur Innenstadt zu gewährleisten", ergänzt Center-Managerin Fabiola Peiniger.

Auch Bürgermeister Peter Neidel wertet die Neuausrichtung als "positives Signal für die Entwicklung der Innenstadt und Stärkung des Einzelhandelsstandorts Gießen". Mit einer solch substanziellen Investition könne "ein wichtiger Meilenstein zur weiteren Aufwertung des Umfelds" gesetzt werden. "Zusammen mit einer modernen, attraktiven Innengestaltung sorgen wir für ein ganz neues Einkaufserlebnis und eine neue Aufenthaltsqualität. Davon werden Kunden und Mieter gleichermaßen profitieren", betont Guido Beddig, Managing Director bei "Corestate".

"Die Covid-19-Pandemie hat uns vor Herausforderungen gestellt, denen wir mit einer konzeptionellen Anpassung in gelungener Weise begegnen. Der 'Food Court', der ursprünglich ins erste Obergeschoss umziehen sollte, wird nunmehr doch als Mittelpunkt im Erdgeschosses belassen. Er wird vergrößert und mit deutlich mehr Sitzgelegenheiten ganz neu angelegt. Gegebenenfalls bieten sich auch Teilbereiche des Centers für andere frequenzbringende Nutzungen wie Arztpraxen, Kitas, Service-Offices oder den Bereich Entertainment an. Auch die Aufwertung der Fassade soll mit einem angepassten Konzept schnellstmöglich umgesetzt werden", erläutert Beddig. Das Konzept ergänze die bestehenden Stärken des Centers nachhaltig und schaffe eine neue Anziehungskraft, um den vorhandenen Mietermix auszubauen.

Mieter im "neustädter" sind unter anderem H&M, Media Markt, Müller Drogerie, Woolworth, Tegut, Penny, Kult, Tally Weijl, Vero Moda, Jack & Jones, Bastler Zentrale, Apollo Optik, Reno, Shoes & More, Intersport Begro, FitX sowie zahlreiche gastronomische Angebote. Die Mietfläche umfasst rund 32 000 Quadratmeter, das angeschlossene Parkhaus 1000 Stellplätze.