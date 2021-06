"Gänsehautgefühl und Freude" im Team der Kita Marshallstraße

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. "Wir haben nicht gewagt zu hoffen. Als unser Name dann verlesen wurde, war es einfach bombastisch, eine Mischung aus Ungläubigkeit, Gänsehautgefühl und Freude." So beschreibt Monika Jackmuth den Moment, in dem sie erfahren hat, dass die Awo-Kita Marshallstraße den zweiten Platz des "Deutschen Kita-Preis 2021" belegt hat. Immerhin haben sich 1200 der insgesamt 60 000 Kitas aus ganz Deutschland darum beworben. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und der Geschäftsführung hat die Kitaleiterin die von Barbara Schöneberger moderierte digitale Live-Show verfolgt. Allerdings gemeinsam mit Geschäftsführer Jens Dapper in einem separaten Raum. "Das war nötig, weil wir beide über Zoom zugeschaltet wurden."

"Auch der zehnte Platz wäre ein Grund zum Feiern gewesen", unterstreicht Geschäftsführer Jens Dapper. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Gießener Kita um die begehrte Auszeichnung beworben und war unter die ersten 25 gekommen. Ausschlaggebend für den zweiten Platz, den sich die Kita Marshallstraße mit drei weiteren Einrichtungen teilt, war unter anderem der Einsatz von gebärdenunterstützter Kommunikation sowie das Projekt "Digitale Kita".

31 Kinder aus zehn Nationen

"Durch den Einsatz von Gebärdensprache lernen die Kinder in unserer multi-kulturellen Kita, Sprachbarrieren zu überwinden", erläutert Monika Jackmuth im Gespräch mit dieser Zeitung. Aktuell besuchten 31 Kinder aus zehn Nationen die Tagesstätte. "Eine individuelle Förderung der Kinder hat bei uns oberste Priorität. Dabei arbeiten wir ressourcenorientiert, sprich setzen bei den Stärken der Kinder an."

Tablets gehören in der Gießener Kita zum Alltag. "Wir möchten, dass die Kinder früh an einen aktiven und kritischen Umgang mit digitaler Technik herangeführt werden", unterstreicht sie. Weg vom sturen Filmeschauen hin zum Selbstgestalten laute die Devise. Selbst den Kleinsten sei es schon gelungen, einen Stopp-Trick-Film zu erstellen.

Auch Portfolios können die Kinder mit den Tablets selbst gestaltet. Auf diese Weise werden Erinnerungen, wie ein Foto von Selbstgebasteltem oder das erste Schreiben des eigenen Namens festgehalten. Als Familienzentrum legt die Kita Marshallstraße großen Wert auf eine Öffnung nach außen - auch ein Aspekt, der bei den Juroren aus Wissenschaft, Fachpraxis, Gewerkschaften, Politik und Eltern gut ankam. "Partizipation, Mitbestimmung und Kinderrechte sind uns wichtig", betont Monika Jackmuth.

Bereits seit 2018 wird der "Deutsche Kita-Preis" vom Bundesfamilienministerium sowie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) vergeben. In einem mehrstufigen Prozess werden die Finalisten ausgewählt. Corona-bedingt konnten allerdings in diesem Jahr keine Besuche vor Ort stattfinden. "Nachdem wir nominiert worden waren, wurde unsere Kita aus allen möglichen Blickwinkeln gründlich beleuchtet", erzählt die Leiterin.

Filmteam aus Berlin

Unter anderem seien Teamprotokolle, Portfolios der Kinder und das Qualitätsmanagement unter die Lupe genommen worden. "Darüber hinaus mussten drei Filme, die nicht geschnitten sein durften, eingereicht werden. In Interviews und virtuellen Erkundungen haben wir unsere Kita präsentiert", berichtet Monika Jackmuth. Interviews seien sowohl mit dem der Kitaleitung, dem Team, dem Träger, den Eltern und der Bereichsleitung geführt worden. Dabei hätten die Juroren vor allem auf Stimmigkeit der Aussagen geachtet. Ein Filmteam sei extra aus Berlin angereist, um den Alltag in der Kita zu filmen

Während der erste Preis, der in diesem Jahr nach Oranienburg-Wörlitz in Sachsen-Anhalt gegangen ist, mit 25 000 Euro dotiert ist, können sich die Zweitplatzierten über 10 000 Euro freuen. Geld, mit dem ein kleines Grundstück mit Bauwagen für alle Awo-Kinder in der Stadt Gießen gekauft werden soll. Geplant ist auch ein Spielhaus sowie die Verschönerung des Gruppenraums.

"Ich bin begeistert und stolz, dass Hessen auch 2021 wieder ganz vorne mit dabei ist, und gratuliere der Awo-Kita Marshallstraße ganz herzlich zum zweiten Platz. Sie leisten tolle Arbeit und wurden völlig zurecht dafür gewürdigt. Danke für Ihr herausragendes Engagement", lobt Hessens Sozialminister Kai Klose anlässlich der Verleihung. "Kinder sind unsere Zukunft. Es ist wichtig, für sie zu sorgen", betonte die Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendhilfe, Elke Büdenbender. "Sie erbringen tagtäglich großartige Leistungen."