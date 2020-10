Ganz Gießen is(s)t Suppe

Mit diesen Plakaten weisen Gastronomen auf ihre Teilnahme hin. Foto: Stadt Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die aktuelle Zeit stellt auch die Gießen Marketing GmbH vor große Herausforderungen, was die Planungen und Umsetzung möglicher Veranstaltungsformate betrifft. So war ursprünglich das Suppenfest in abgewandelter Form unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen auf dem Lindenplatz am 1. November geplant. Doch: "Nach Prüfung mit den Beteiligten, vor allem vielen ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen, haben wir entschieden, das Suppenfest nicht wie gewohnt stattfinden zu lassen", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

"Da das Thema 'Suppe' aber zum Herbst dazu gehört, haben wir uns entschieden, unter dem Motto "Gießen is(s)t Suppe" am Samstag, 7. November, mit den Gastronomen in der Innenstadt verschiedene Suppen anzubieten", erläutert Peter Neidel als zuständiger Dezernent. "Wir nutzen damit die aktuelle Kampagne "Gießen ist.." zur Stärkung der Attraktivität der Innenstadt und laden dazu ein, den Stadtbesuch am Samstag mit einer leckeren Suppenverköstigung zu verbinden", fügt Geschäftsführer Frank Hölscheidt hinzu.