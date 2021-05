"Ganz große Lockerungen" in Gießener Senioreneinrichtungen

Die anhaltende Isolation machte vielen Bewohnern von Pflegeeinrichtungen zu schaffen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Aufgrund sinkender Inzidenz-Zahlen gelten nun auch für Besuche von Senioreneinrichtungen weniger strenge Regeln. Tanja Ströher, Leiterin im Awo-Seniorenzentrum "Albert-Osswald-Haus" spricht angesichts der neusten Verordnung der Hessischen Landesregierung hörbar erleichtert von "ganz großen Lockerungen". Ab sofort können die Bewohner nämlich wieder "Besuch von so vielen Menschen, wie sie möchten" empfangen. Die Beschränkungen sind damit nahezu vollständig weggefallen. Im Altenhilfezentrum Johannesstift treten die Neuerungen etwas später - am 24. Mai - in Kraft. Wegen der Corona-Infektionen einer Bewohnerin sowie zweier Mitarbeiterinnen ist die Einrichtung momentan noch geschlossen. Wie Geschäftsführerin Christa Hofmann-Bremer betont, gilt das Betretungsverbot allerdings nicht für Besucher, die geimpft oder genesen sind.

Die Impfquote unter den Bewohnern liegt nach Angaben der jeweiligen Leiter in allen Gießener Einrichtungen inzwischen bei über 90 Prozent, bei den Mitarbeitern knapp darunter. Dieser hohe Wert "hat uns in der dritten Welle vor einem Ausbruchsgeschehen bewahrt", ist Tanja Ströher überzeugt. Nun freuten sich Bewohner und Mitarbeiter nach der langen Zeit gleichermaßen "über die vielen Freiheiten". Konkret bedeutet dies für das Awo-Haus, die Caritas-Einrichtungen "St. Anna" und "Maria Frieden" sowie das "Vitanas Senioren Centrum an der Lahn" - bei allen liegen aktuell keine Corona-Infektionen vor - folgende Regelungen: Die Beschränkung der Besucheranzahl ist aufgehoben. Besuche sind an jedem Tag zu den Besuchszeiten und nach Voranmeldung möglich. Benötigt wird ein höchstens 24 Stunden alter Schnelltest, Selbsttests reichen nicht aus. Alternativ muss die zweite Covid-19-Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Wie genesene Besucher am besten erfasst werden können, sei noch zu prüfen, sagt Lucia Bühler, Bereichsleiterin bei der Caritas.

In der "Alloheim Seniorenresidenz" haben sich zuletzt zwei positiv getestete Mitarbeiter in häusliche Quarantäne begeben. Besuche sind laut Einrichtungsleiter Luzardo Pereira-de-Lima dennoch "im Rahmen unseres behördlich genehmigten Hygienekonzeptes", nach telefonischer Anmeldung und mit Negativ-Test erlaubt. Vor Eintritt sei ein "Kurzscreening inklusive der Messung der Körpertemperatur" verpflichtend.